Hukuk sopası!

Canan Hanım sosyal medyada üç-dört kelimelik birkaç tweet ile neler neler yapmış meğerse!

– Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş!

– Terör propagandası yapmış!

– Kamu görevlisine hakaret etmiş!

– Devleti alenen aşağılamış!

– Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş!

Bunlara verilen cezaların toplamı 9 yıl 8 ay!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kısacık sözcüklerle nasıl yapabilmiş bunları, anlamak zor!

Anlaşılan hukuki değil, siyasi bir karar bu!

İktidar muhalefete “hukuk sopasını” gösteriyor!

Hani, nerede kaldı düşünce ve fikir özgürlüğü?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül “Yargı reformuyla düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvence altına alıyoruz” diyor. Demek ki böyle yapmasalar cezalar 9 yıl değil, 19 yıl olacaktı, öyle mi?

İktidar, bir yandan düşünce ve ifade özgürlüğünden bahsediyor, bir yandan da muhaliflere hukukun sopasını kullanıyor! Acıklı bir durum!

Kabul etmek gerekir ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle iyi mücadele ediyor. Bu tamam, fakat… Muhalefete karşı davranışı yanlış!

Her sözü, her davranışı, açık bir tehdit gibi!

Tabii ki, demokratik olduğu söylenen uygar Türkiye'ye yakışmayan bir durumdur bu…

Süleyman Bey'in “İstanbul'a kayyum atanacak mı?” sorusuna “Bunu Pazar günü açıklayacağım!” diye kuşku uyandıracak biçimde cevap vermesi de antidemokratik bir davranıştır!

★★★

4 milyon 700 bin oy alarak, 800 binden fazla oy farkı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu iktidarın kimyasını bozdu!

Yaşanan demokrasi ve hukuk dışı olaylar Türkiye'yi nereye götürüyor? Bunu aklımıza bile getirmek istemiyoruz!

Gerçek olan şu:

“Tek Adam” yönetiminin sakıncaları her geçen gün daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor!

★★★

Birçok eş-dost ve okur merakla sordu:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu görevden alıp, yerine kayyum atar mı?”

Herkeste heyecan ve endişe olduğu anlaşılıyor!

İçişleri Bakanı Soylu, bugün yapacağını söylediği açıklamada “İstanbul'a kayyum atadım!” diyebilir mi?

Diyemez!

Neden diyemez?

Çünkü İmamoğlu'nun arkasında milyonlarca kişilik bir halk desteği var.

Halkın gücü her şeyin üstündedir ve bu ülkenin sahibi millettir!

Süleyman Soylu'nun millete rağmen İstanbul'a kayyum ataması için çıldırmış olması gerekir!

Soylu, tabii ki çıldırmış değil… O halde???

Bakan Bey çıldırmadığına göre, halkın büyük umutlar bağladığı Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum ataması söz konusu olamaz!

Kimileri orman yakar,

kimileri orman yapar!

Cayır cayır yakılan ormanları gördükçe hançerlenmiş gibi oluyoruz!

Hele, saray, köşk veya lüks siteler yapmak, ya da altın aramak uğruna acımasızca kesilen binlerce ağaç ve yok edilen ormanlar, yüreğimizi sızlatıyor!

Fakat sevgili okurlar… Ülkemizde orman yakan olduğu gibi orman yapan da var.

TRT'nin eski haber müdürlerinden Ünal Uyguç'un Silivri'nin Yolçatı Köyü'nde 1955 yılında diktiği 1200 çam fidanının boyları bugün 10 metreyi aştı ve bölgeyi ormanlık bir alan haline getirdi.

Kadirbilir Yolçatı köylüleri Ünal Uyguç'a bir plaket vererek teşekkür ettikleri gibi ayrıca o alana “Ünal Uyguç Hatıra Ormanlığı” adını verdiler.

Ünal Uyguç “Elimde olsa yurdun her karış toprağına ağaç dikmek isterdim” diyor.

Gençken ağaç dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun!

TEBESSÜM

Temel'in parlak fikri!

Kışın Miami'de, yazın Bodrum'da yaşayan işadamı Cenk Tuncay'dan bir fıkra:

Kadının kocası ölür… Ölen adamın arkadaşları “Bu acı haberi karısına nasıl haber vereceğiz?” diye kara kara düşünürlerken Temel:

“Bana bırakın, ben haber veririm. Parlak bir fikrim var” der.

Ölenin arkadaşları “Allah senden razı olsun” derler.

Temel kadına gider ve:

“Hanımefendi, kocanız kendisine ikinci bir eş almış” der.

Kadın sinirlenerek:

“Nee? İnşallah o herifin cenazesini getirirler!” diye bağırır.

Temel dışarıda bekleyenlere seslenir:

“Arkadaşlar, getirin cenazeyi!”

GÜNÜN SÖZÜ

Öfkenize hâkim olun. Öfke ile beraber akıl da uçup gider!