Mağlûplar!

“Zillet, illet” dediler…

“Adiler” dediler…

“Terörist” dediler…

“Vatan hainleri” dediler…

“Şerefsizlere oy vermeyin” dediler…

Hatta halkı “Öküz” yerine bile koydular!

Şimdi özür dilemeleri gerekmiyor mu?

Nefes kesen yarışta, seçim sonuçlarını gazete ve TV'lere vermeye yetkili tek basın kuruluşu olan Anadolu Ajansı'nın, Ekrem İmamoğlu öne geçince veri akışını durdurması yüz karası bir skandal oldu. Fakat Anadolu Ajansı da hâlâ bir özür dilemedi!

Seçimin galibi Ekrem İmamoğlu şimdi “Anadolu Ajansı, Türkiye demokrasi tarihinde kötü bir iz bıraktı!” demekte haksız mı?

Ankara'nın kazananı Mansur Yavaş “Özhaseki'nin kirli siyaseti kaybetti!” dedi. Seçim kampanyası boyunca iftiralarla, haksızlıklarla boğuşan bir adamın, rakibi için böyle konuşması normal değil mi?

İktidarın, yerel seçimleri bir beka sorunu haline getirip seçmeni korkutarak konsolide etmeye çalışması çok yanlıştı.

25 yıl sonra, hem İstanbul'u, hem Ankara'yı kaybeden iktidar partisi AKP ve onun Sayın Genel Başkanı bu seçimin mağlûbudur!

Millet İttifakı, kendi için “Zillet, illet” gibi ifadeler kullanan Cumhur İttifakı'na ağır bir darbe indirdi!

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu ittifak, başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Adana, Mersin, Antalya gibi Türkiye'nin en büyük illerini kazanarak iktidara “Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık!” mesajı verdi.

Halkımızın iftira ve yalan yerine hukuk ve adaleti tercih etmesi memnuniyet vericidir.

KARINCA BİLE OLSA!



Bundan sonra ne olacak?

Türk siyasetinde taşlar iyice yerinden oynayacak, büyük kentlerimiz yeni bir zihniyetle tanışacak.

“Kenardan, köşeden, ufak yerden bir belediye başkanı” diye küçümsenen Ekrem İmamoğlu, çeyrek yüzyıllık hegemonyayı yıkarak tarihe önemli bir not düştü.

Ne derler? “Rakibin karınca bile olsa küçümseme”

Kendilerini dev aynasında görenler, küçük dağları biz yarattık der gibi, insanlara tepeden bakanlar bundan ders çıkartmak zorunda…

BU İLK UYARIDIR



Ankara'da “Mansur Yavaş'ın ipini çekeceğiz, onu bitireceğiz” diyenler fena halde yanıldıklarını geç de olsa anladılar.

İftiralar, suçlamalar, boşa gitmenin de ötesinde ters tepki yarattı.

Sonunda ne oldu?

Ankara halkı “Mazlum” hale getirilen Mansur Bey'den yana tavır aldı.

Seçmen, haksız suçlamalarla dolu, gürültülü bir seçim kampanyası yürüten iktidara:

“Senden büyük seçmen var!” dedi.

Bu ilk uyarıdır. İkincisinde kırmızı kart gelecektir!

GELECEĞİ PARLAK

Yerel seçimlerin kazanan adayları takdiri hak etti. Ancak iki lider, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i de içtenlikle kutlamak gerekiyor.

Galibiyetin mimarları onlardır… Gördüğüm kadarıyla bir de Aytun Çıray var. Meral Akşener'in “Başkan yardımcısı”… Onun çabalarını da takdir etmek gerekiyor.

Kılıçdaroğlu neden başarılı?

Parti içindeki tüm eleştirilere rağmen Ekrem İmamoğlu'nda ısrar edip onu ortaya çıkaran Kılıçdaroğlu, Türk siyasetine önemli bir isim kazandırdı.

Sakin fakat inançlı ve iddialı, hiç kimseyi ezmeyen ama kendini de ezdirmeyen, sertlikten, şiddet ve nefretten uzak dili, birleştirici yapısı ile İmamoğlu'nun siyasette önü açıktır.

Allah bozmasın!

Kin ve nefret dili kaybetti!

Ortada bir gerçek var:

Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) koro halinde “Beka türküsü” söyledi ama… Halk bunu ciddiye almadı!

AKP ve MHP'nin ortak dili şiddet, nefret ve husumetti.

Kardeşliği ve sevgiyi unutmuş gibiydiler… Kendilerine muhalif olan herkese karşı “siyasi saygı” duygusunu kaybetmişlerdi.

Cumhur İttifakı'nın söylemleri, seçmen tarafından benimsenmedi ve halkı korkutma çabaları büyük ölçüde boşa çıktı.

Dünya medyası seçimleri bizdeki yalaka medyadan daha iyi takip etti, objektif kaldı.

Amerika'nın en etkin gazetelerinden New York Times: “Sonuçlar Erdoğan İktidarı için büyük gerileme olarak görülüyor” yorumunu yaptı.

İÇLER ACISI

Türk medyasının hali (birkaç gazete ve bir-iki televizyon kanalı hariç) içler acısıydı.

Anadolu Ajansı gibi, tarafsız olması gereken devlet kuruluşu, AKP'nin özel ajansı gibi çalıştı. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı anlaşılınca ajans sandık sonuçlarını servise sokmadı.

İktidar yandaşı bir kısım televizyon ve gazeteler de yerel seçimlerin yüz karalarıydı!

FOX TV EKİBİ

Medyada yaşanan tüm olumsuzlukların arasında, yabani dikenlerle dolu bir tarlada çiçek gibi açan bir televizyon kanalı vardı sevgili okurlar…

Fox TV'de, Doğan Şentürk yönetimindeki haber ekibi, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya başta olmak üzere hepsi, seçim sınavından alınlarının akıyla çıktılar.

Onları izlerken “İşte TV haberciliği böyle olur” dedim.

Hepsini kutluyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Milletlerin başına gelen iyi ya da kötü her şey kendi kararlarıdır!