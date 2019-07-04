Detoks içecekleri, ayurveda salatası, glutensiz beslenme filan demode artık… Bu yaz “Ayetel kürsi diyeti” moda.

★

Şeyh ayaklarına yatan sarıklı kurnazın birine gidiyorsunuz, size sebze ye, ekmek yeme, içki içme filan diyor, üstüne Ayetel kürsi okuyor, parayı ödüyorsunuz… Bu.

★

Dün mesela İstanbul'da yakalandı bir tanesi… Reçetesini şöyle izah etti: “Vejetaryenim, bana gelen kişilere de vejetaryen beslenmelerini tavsiye ediyorum, gelmişlerken Ayetel kürsi okuyorum.”

★

Girin lütfen internete…

Helal diyet var.

Nebevi diyet var.

İslami diyet var.

Sünnet ışığında diyet var.

Hadisler ışığında diyet var.

Allah'ın isimlerini söyleyerek kilo verebileceğinizi vaad eden var.

Zikirle zayıflama var.

Göbek eriten hurma diyeti var.

★

Sosyetik bir diyetçi arkadaş var… Akp'den ihale kapmaya çalışan sosyetemiz hidayete erince, bu arkadaş da aniden hidayete erdi.

Eskiden glisemik indeksi düşük gıdaları filan anlatırdı, şimdi şifalı bitkiler eşliğinde zikir teknikleri öneriyor. Maneviyatı arttırıcı yemeklerden oluşan 40 günlük tefekkür diyeti tavsiye ediyor. Bedenen ve ruhen “fit” kalabilmek için, daha edepli ve dua dolu beslenmemiz gerektiğini söylüyor.

★

“Diyet yaparken edilmesi gereken dualar listesi” veren var.

★

Tasavvufi beslenme var.

Mevlevi beslenme var.

★

Helal suşi var.

Suşi zaten haram değil ama… Bildiğin somon balığına, uskumruya, karidese, kalamara helal gıda sertifikası alıyorsun, oluyor sana helal suşi!

★

“Helal zayıflama kampı” var.

Tesettür otelinde bir hafta diyet programı.

Helal SPA var.

İslami esaslara uygun masaj yapılıyor.

Helal yağ yakıcı krem var.

Helal selülit kremi var.

★

Helal diyetisyenler var!

Reklamlarında “sadece hanımlara hizmet verilmektedir” diye ibare var.

★

Alkolsüz mojito var.

Sodalı limonata derse, havalı olmuyor, illa mojito diyecek.

Alkolsüz Aperol var.

Helal Bellini var.

★

Helal pasta tarifleri var.

Helal tiramisu var kardeşim…

Helal Waffle var.

★

Dindar nesillerle yeni Türkiye kuracağız diyorlardı.

Türkiye eskisi gibi yerinde duruyor ama, olan dinimize oldu.