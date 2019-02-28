Bir yılda 2.5 milyon kişiye iş

Asrın damadımız “2019 yılında 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz” dedi… Asrın liderimiz de tasdik etti, “gerekeni yapacağız, bu yılın sonuna kadar 2.5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

★

Siyasetten pek anlamam.

Ama matematiği severim.

★

2019'un bitmesine 10 ay kaldı.

Her ay 250 bin kişiye iş bulacağız alt tarafı.

★

Arçelik, Aygaz, Akpa, Ark İnşaat, Arctic, Avis, Beko, Bilkom, Defy, Demir Export, Ditaş, Divan, Düzey, Elektro Bregenz, Entek, Ford, Grundig, Inventram, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Fiat, Koçfinans, Koçtaş, Opet, Otokar, Otokoç, Ram Dış Ticaret, Ram Sigorta, RMK Marine, SEK, Setair, Setur, Tanı, Tat, Tofaş, Tüpraş, Türk Traktör, Yapı Kredi… Koç Holding'te 95 bin kişi çalışıyor.

Akbank, Aksigorta, Akçansa, Avivasa, Brisa, Carrefoursa, Çimsa, Enerjisa, Kordsa, Teknosa, Temsa, Yünsa, Tursa… Sabancı Holding'te 55 bin kişi çalışıyor.

İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Bursa, Manisa, Kütahya, Afyon, Ankara, Karabük, Çankırı, Giresun, Kahramanmaraş, Adana, Karaman, Antalya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Romanya, Kazakistan, Pakistan, Brunei, Hindistan, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan'da 80 fabrikası bulunan Ülker Grubu'nda 60 bin kişi çalışıyor.

Vestel, Taç, Zorlu Holding'te 20 bin kişi çalışıyor.

Altınyıldız, Beymen, Boyner Grubu'nda 10 bin kişi çalışıyor.

İlaç, Vitra, Artema, Eczacıbaşı Holding'te 10 bin kişi çalışıyor.

★

Hepsini topluyorsun…

Anca 250 bin kişi ediyor.

★

Yarın sabahtan itibaren, önümüzdeki bir ay içinde, sadece bir ayda, birer tane daha Koç, Sabancı, Ülker, Zorlu, Boyner, Eczacıbaşı kurarsak… Mart ayını kurtarıyoruz.

★

Steve Jobs'ın kurduğu, bir trilyon dolar değerindeki Apple'da 130 bin kişi çalışıyor.

Google'da 95 bin kişi çalışıyor.

Facebook'ta 10 bin kişi çalışıyor.

Twitter'da 5 bin kişi çalışıyor.

Etti 240 bin.

★

10 bin de imam alsak…

Hayırlısıyla Nisan'ı da kurtardık.

★

Komple bir Boeing kurarsak, 100 bin kişiyi iş sahibi yapıyoruz.

Komple bir Airbus kurarsak, 100 bin kişiyi daha iş sahibi yapıyoruz.

Kaldı 50 bin kişi…

Bir THY daha kurarsak, 25 bin kişi.

Hâlâ 25 bin eksiğimiz var…

Havacılıktan perakendeye yönelip, Türkiye'ye bir Migros daha kurarsak, yaklaşık 25 bin kişi, çok şükür Mayıs'ı da hallettik.

★

Yıllık cirosu 100 milyar euro olan, yılda 2.5 milyon adet otomobil üreten, Brezilya'dan Malezya'ya, Cezayir'den Çin'e, İspanya'dan Tayland'a dünyanın her yerinde fabrikası bulunan, sırf Stuttgart'taki fabrikasından her 35 saniyede bir otomobil çıkan Mercedes Benz'i sıfırdan kurarsak… Haziran tamam inşallah.

★

Şu ana kadar okuduğunuz satırlarda bir milyon kişiye iş bulabildik, rahat rahat… Geriye kaldı üç nalla bir at!