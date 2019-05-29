Çaldılar demiş ama, hukuki terim değilmiş

Chp genel başkanı Kılıçdaroğlu, mecliste konuştu, “Binali dersek yanlış olur, Milyon Ali dememiz lazım, havuz medyası için Milyon Ali koordinatörlüğünde 630 milyon dolar toplandı” dedi. Şak… Binali bey “iftira” diyerek, manevi tazminat davası açtı.

★

Chp milletvekilleri Bülent Tezcan, Selin Sayek Böke ve Barış Yarkadaş, Malta'daki off shore şirketlerinden bahsettiler, kayıtdışı şirketlerden ve gemiciklerden bahsettiler. Şak… Binali bey “iftira” diyerek, üçüne de ayrı ayrı manevi tazminat davası açtı.

★

Cumhuriyet gazetesi, Malta'daki off shore şirketlerini haber yaptı, Binali beyin oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın şirketlerinden bahsetti. Şak… Binali bey “iftira” dedi, manevi tazminat davası açtı.

★

Odatv haber sitesi, Malta'daki off shore şirketlerini haber yaptı, Binali beyin oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın şirketlerinden bahsetti. Şak… Binali bey “iftira” dedi, manevi tazminat davası açtı.

★

Ahmet Şık, “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” adıyla kitap yazdı, Binali beyin hem takkeli hem akçeli ilişkilerinden bahsetti. Şak… Binali bey “iftira” dedi, manevi tazminat davası açtı.

★

Sözcü gazetesi, Binali beyin çocuklarının sahibi olduğu şirketler ve gemiciklerle alakalı haber yaptı, 47 metrelik ultra lüks yattan filan bahsetti. Şak… Binali bey “iftira” dedi, manevi tazminat davası açtı.

★

Türkiye'nin en güvenilir kişisi, basın meslek ilkelerinin sembol ismi, değerli ağabeyim Uğur Dündar, üçüncü havalimanını yazdı, milletin orasına koyacağını ifade eden yandaş müteahhitle, kendisine ihale üstüne ihale veren Binali beyin ilişkisini yazdı. Şak… Binali bey “iftira” diyerek, hem manevi tazminat davası açtı, hem de Uğur Dündar'ın dört sene hapse atılması için ayrıca ceza davası açtı.

★

Yılmaz Özdil, “Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda” adıyla kitap yazdı, Binali beyin kimlere hangi ihaleleri verdiğini kalem kalem anlattı, Binali beyin bacanağının İzmir'deki maceralarından bahsetti. Şak… Binali bey “iftira” dedi, manevi tazminat davası açtı.

★

Yılmaz Özdil, Sözcü'deki köşesinde, Binali beyin Singapur'da kumarhanede fotoğrafı çekilen oğlunun marifetlerinden bahsetti. Şak… Binali bey “iftira” dedi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

★

(Bu Yılmaz Özdil'in kim olduğunu bilmiyorum ama, Binali bey onu çok seviyor sanırım, kendisi hakkında beş defa filan dava açtı.)

★

Ve şimdi aynı Binali bey diyor ki…

“Seçimde oyları çaldılar dedim ama, çaldılar demeye mecburdum, çaldılar demem hukuki bir terim değil.”

★

(65 yaşında adamsın, insan yaşından başından utanır, seni kim mecbur etti… İşin bu tarafını bir kenara bırakıyorum.)

★

Binali bey aleyhinde neredeyse cümle kurmak bile hukuken suç…

Binali beyin namuslu insanlara “hırsız” demesi, hukuki bir terim değil öyle mi?