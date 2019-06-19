Ordu valisi filan…

Akp'nin en gözde valisi, Adana valisi vatandaşa “gavat” dedi.

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Bursa valisi, Denizli valisi, Balıkesir valisi, TC'yi kaldırdı.

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Şırnak valisi, Apo'yu tebrik etti, “ciddi gayretleri olan Abdullah Öcalan'ı takdirle karşılıyorum” dedi.

Kilis valisi, Aktütün karakolundaki 15 şehidimizi toprağa verdiğimiz gün, Binali Yıldırım'la birlikte, Akp milletvekilinin oğlunun stadyumdaki sünnet düğününe katıldı, Akp amblemli pasta kesti.

Amasya valisi “bu memleketi kazanırken çok şehitler verdik, kaybederken de mutlaka şehitlerimiz olacaktır” dedi!

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Akp valileri, bile bile PKK'ya göz yumdu… Açılım sürecinde, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon taleplerinde bulundu, Akp valileri izin vermedi. Bizzat asrın liderimiz itiraf etti, “valilerimiz verdiğimiz talimat gereği operasyonlara girmiyordu” dedi.

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Afyon valisi, 25 şehit morgta yatarken, Akp'nin genelkurmay başkanına “tanıtım potansiyeli olan popüler kişi” diyerek, sucuk ve kilim hediye etti.

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Kayseri valisi, 30 Ağustos resepsiyonunda Onuncu Yıl Marşı yerine, Akp'nin seçim şarkısını çaldırdı.

Amasya valisi, 29 Ekim resepsiyonunu pastanede yaptı.

İzmir valisi, 9 Eylül resepsiyonuna katılmadı, onun yerine, Akp il başkanının kızının düğününe gitti.

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Siirt valisi, ABD başkanına tweet attı, “ben Türkiye'denim, Siirt valisiyim, sizi seviyorum, hayatınız ve başkanlığınız çok başarılı, ben de sizin gibi olmayı umut ediyorum” dedi.

Elazığ valisi “Amerika başkanının karşısında hazır duran başbakan istemiyorum, van münüt diyen başbakan istiyorum” dedi.

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Kırklareli valisi “Demokrat parti'nin CHP'yi kapatmaması en büyük talihsizlik” dedi.

Tunceli valisi, Akp'ye oy toplamak için elektriği, suyu olmayan köylere buzdolabı, çamaşır makinesi dağıttı, valiliğin depolarında Akp pankartları bulundu.

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Edirne valisi “dev tesis” olarak “yalak” açılışı yaptı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yalak'ın başında konuşma yapan Edirne valisi “bu yalaktan su içen hayvanların süt verimi artacak” dedi.

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Erzurum valisi “dev tesis” olarak mezarlıktaki hizmet binasının açılışını yaptı, mezarlıkta kurdele kesen Erzurum valisi “o kadar nezih bir mekan ki, insanın ölesi geliyor” dedi.

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Isparta valisi özel uçakla Kayseri'ye gitti, Kayseri valisiyle birlikte kuaför açılışı yaptılar.

Osmaniye valisi pastane açılışı yaptı, “Osmaniyemiz gün geçtikçe büyüyor, yeni yeni markalar için cazip hale geliyor, pastanemizin her şeyin en güzeline layık olan Osmaniye halkına en iyi imkanları sunacağına inanıyorum, pastanemizin Osmaniye şubesinin sahibi İclal hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi, kurdeleyi kestikten sonra, İclal hanımefendiyle birlikte pastaneyi gezdi, pastalar hakkında bilgi aldı.

Manisa valisi, Turgutlu ilçesine hayırlı olması dileğiyle, şalgam suyu dükkanının açılışını yaptı.

Mardin valisi, resmi incelemeler için gittiği Nusaybin'de elektronik mağazasının açılışını yaptı.

Çorum valisi, Çankırı valisi, Afyon valisi, üçü birden Osmancık'ta market açılışı yaptı, kurdeleyi üçü aynı anda kesti.

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Nevşehir valisi, umumi tuvalet açılışı yaptı, tuvaletin kurdelesini törenle kestikten sonra, tuvaletleri ve lavaboları inceledi.

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Kilis'e IŞİD füzeleri düştü, 22 insanımız hayatını kaybetti, Kilis valisi bilimsel bir izahta bulundu, “bu roketlerin buraya düşmesi eleştiriliyor, tabii ki düşecek, havada mı kalacak, yerçekimi var” dedi. Bilahare, daha bilimsel bir izahta bulundu, “süpermen değilim, roketleri havada yakalayamam” dedi.

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12 bin yıllık Hasankeyf, baraj sularının altında kaldı, Batman valisi “kaybettiklerimizden çok kazandıklarımız var, mesela bu sayede göl kazandık, şehrimiz göle kavuşmuş olacak, tarihi eserler üzerinde tekne turu yapacağız” dedi.

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Afyon valisi, kokteylli tören düzenleyerek 6'ncı icra dairesinin açılışını yaptı. Yani bi havayi fişek fırlatmadığı kaldı… Akp iktidara geldiğinde Afyon'da sadece 2 tane icra dairesi vardı, vatandaşın borçları hacizleri patladı, kokteylle 6'ncısı açıldı.

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Volvo jipi olan valiye, bi tane de Mercedes S320 aldılar.

Mercedes'i Volvo'su Mitsubishi jipi olan valiye, Volkswagen minibüs aldılar.

Land Cruiser jipi olan valiye, BMW 735 aldılar.

Mercedes S320'si ve Toyota jipi olan valiye, Audi Q7 aldılar.

Mercedes'i Hyundai jipi olan valiye, Volvo aldılar.

Mercedes'i olan valiye, Audi A8 aldılar.

Mercedes'i Mercedes jipi Nissan'ı olan valiye, bi tane Volvo aldılar, üstüne bi tane de Audi A6 aldılar.

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“İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline sen gideceksin, kömürü sen vereceksin” lafını duyar duymaz, Elazığ valisi atladı kamyona, götürdü, kendi elleriyle kömür torbası taşıdı.

“Devletin valisi” olması gereken Iğdır valisi “elbette iktidarın valisiyiz” dedi.

Aydın valisi “utanılacak sıkılacak bi şey değil, hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım” dedi.

Muş valisi, cila süngeri getirtti, ayakkabısı tozlanan sağlık bakanının ayakkabısını silmeye kalkıştı.

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Eskişehir valisi, polis tarafından dövüle dövüle öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın “arkadaşları tarafından öldürüldüğünü” söyledi, bu cinayetin peşini bırakmayan gazeteci İsmail Saymaz'a internetten tehdit mesajı gönderdi, “rahat durmuyorsun, bir daha bu konuyu işlersen adi ve şerefsizsin, müebbet bile sizi kesmez, yerin altı da var unutma” dedi.

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Türkiye'nin en saygın siyasetçilerinden Sinan Oğan, Yozgat'ta saldırıya uğradı, linç edilmek istendi, Yozgat valisi korteje saldıran kişilerin “demokratik haklarını kullandıklarını” söyledi.

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Fetocuları vali yaptılar.

Hatırlayın, Akp gazetecisi köşesinde açık açık yazdı, “ne istediniz de vermedik” dedi, “2004'ten önce kaç valiniz vardı, 2004'ten bu yana kaç valiniz oldu?” diye feto'ya sitem etti.

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“Fethullah Gülen hocaefendi son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir, evrensel Türk rönesansını başlatan Türk mucizesidir, Shakespeare gibi evrenseldir, ona düşmanlık edenlerin utanması gerekir” diyen yandaş gazeteciyi önce Akp milletvekili yaptılar, sonra bu arkadaşın eşini Uşak valisi yaptılar.

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Tokat valisinin bir oğluna “Fethullah” bir oğluna “Gülen” adını koyduğu ortaya çıktı… Tokat valisi “yanlış anlaşılmasın, çocuklarıma dini anlamları olduğu için bu isimleri koydum” dedi.

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Üniversite oyunları için 100 milyon liraya yaptırılan kayakla atlama kulelerinde heyelan oldu, Erzurum valisi “reklamın kötüsü olmaz, tanıtım oldu” dedi.

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Tekirdağ valisi, iftar sofrasında Coca Cola'yı protesto etti, Fanta içti.

Küçük bi pürüz vardı, Fanta'yı zaten Coca Cola üretiyordu.

Bu arkadaşı getirip dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'a vali yaptılar!

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Ordu valisi, ayakta işemenin “itikadımıza ters” olduğunu söyledi, camilerdeki pisuvarları söktürdü.

Artvin valisi “müslüman Türk kültürünün yaşandığı bir tek yaylalarımız kaldı, oraları da mı turizme açalım” diye itiraz etti.

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Giresun valisi, ilkokulların mezuniyet törenleriyle ilgili genelge yayınladı, ilkokul öğrencisi kız çocuklarının eteklerinin diz kapağını örtecek boyda olmasını, kesinlikle kolsuz ve askılı bluz giydirilmemesini istedi.

Edirne valisi, ilkokul ziyaret etti, karatahtaya Arapça yazdı.

Samsun valisi, eğitim panelinde konuştu, “öğrenciler terbiye için okşanabilir, bazen veliler şikayet ediyor, çocuğumu dövdü, kulağını çekti diyorlar, öğrenciyi sınıfta terbiye amaçlı okşayan öğretmenin yanındayız” dedi.

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İlkokul çocuklarına güya bedava süt dağıttılar, onbinlerce çocuk hastanelik oldu. Diyarbakır valisi “sütten değil, psikolojik” dedi. Sivas valisi “zehirlenme değil, süt biraz bozuk” dedi. Konya valisi “zehirlenmediler, etkilendiler” dedi. Edirne valisi “açlıktan mideleri bulanmıştır” dedi.

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Yalova valisi, okul denetimi sırasında, Tübitak'tan ödülü bulunan öğretmen Halil Serkan Öz'ün saç stilini beğenmedi, öğrencilerin önünde azarladı, “seni dışarda görseler dilenci zannedip para verirler” diye hakaret etti, “çık dışarıya tıraş ol” diye sınıftan kovdu, eğitim sendikaları devreye girdi, öğretmene saygı yürüşüyü düzenlendi, henüz 42 yaşındaki matematik öğretmeni Halil Serkan Öz bu yürüyüş sırasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti.

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Çoğunun görev yeri değişmiş olsa da, bu yaptıkları hâlâ o şehirlerin özgeçmişlerinde komik, tuhaf ve utanç olarak duruyor.

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Hal böyleyken…

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Asrın liderimiz, İstanbul'un “seçilmiş” büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu.

“Bu kişi, benim milletimden, başta Ordu valimizden özür dilemedikçe, bırakın adaylığa layık olmayı, böyle bir makama gelemez” dedi.

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Yok öyle!

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İlla özür dilenecekse…

Başta Ordu valisi, Akp'nin valileri önce çıkıp bu milletten özür dilesin, sonrasına bakarız.