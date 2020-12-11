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AB zirvesi sonrası Merkel ve Macron’dan Türkiye açıklaması: Müsaade yok

AB Liderleri Zirvesi'nin ardından Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'yle ilgili açıklamalar geldi. Merkel, silah ambargosunun NATO kapsamında tartışılması vurgusu yaparken, Macron ise "Yaptırımlar, AB'nin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen eylemleri kabul etmeyeceğini gösteriyor" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:17, 11/12/2020
Haberler Dünya
AB zirvesi sonrası Merkel ve Macron’dan Türkiye açıklaması: Müsaade yok

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderleri Zirvesi’nde görüşmelerin sona ermesinin ardından liderler açıklamalarda bulundu.

Zirvede Türkiye’yle ilgili alınan kararların ardından Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron peş peşe önemli ifadeler kullandı.

AMBARGOYA NATO VURGUSU

Almanya’nın dönem başkanı olduğu son zirvenin ardından ilk sözü alan Merkel, “Başkanlık dönemimizde Türkiye’yle daha olumlu ilişkiler geliştirilmesini umarak hareket ettik. AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den bir dahaki zirveye kadar bir rapor hazırlamasını istedik” diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebine de değinen Merkel, “Türkiye’ye silah ihracatıyla ilgili NATO bağlamında tartışma yürütülmesini kararlaştırdık” dedi.

‘DİYALOG YOLU AÇIK’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise iki yönlü bir açıklama yapmayı tercih etti. AB’nin Türkiye ile diyalog yolunu açık tuttuğunu belirten Macron, “Türkiye’ye yönelik yeni yaptırımlar, AB’nin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen eylemleri kabul etmeyeceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, “Türkiye’yle mülteciler konusunda iş birliği içerisine girmeye hazırız. Türkiye’yle daha sorumlu bir iş birliği istiyoruz” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:14:11,