ABD Türkiye Büyükelçisi: İlaç şirketleri Türkiye’ye satışı durdurabilir

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38’inci Amerikan-Türk Konferansı’nda konuşan ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını söyledi ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarına olmayacağını ekledi.

Bir yıl önce ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüşmesinde bu sorunun çözüleceğine dair söz verildiğini aktaran Satterfield, Türkiye'nin ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Bir yıl sonra ABD’li şirketlerden borç indirimi talep edildiğini söyleyen Satterfield, borçların ödenmemesinin ya da ödemelerin eksik yapılmasının sonuçları olacağını kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN BİR İSTİKAMET DEĞİL”

Uluslararası sağlık kuruluşlarının, Türkiye’deki hastanelerin kendilerine borçlu olduğunu ve 2,3 milyar dolarlık borcu geri almak için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Satterfield, “Şirketler Türkiye piyasasından ayrılmayı ya da Türkiye riskini azaltmayı değerlendirecek. Bu da Türkiye’nin çıkarlarına hizmet eden bir istikamet değil. Bu konunun derhal ele alınması gerekiyor” ifadesini kullandı. (Reuters)