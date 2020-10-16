ABD’de korkunç rapor: 5 bin kişi hüküm giymeden öldü

Reuters’ın araştırmasına göre, 2008 ile 2019 yıllarının mercek altına alındığı 12 yıllık süreçte, özellikle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ilk üç yılında ölüm oranları en yüksek noktaya yükseldi.

Eyaletlerdeki en büyük 10 cezaevi ile 750 ve üzeri mahkumun kaldığı toplam 523 hapishanedeki 12 yıllık mahkum ölüm kayıtlarının incelendiği çalışmada ortaya çıkan tablo, ABD federal hükümet verilerinin dışındaki en yüksek rakam olduğunu gösterdi.

5 BİN KİŞİ MAHKEMEYE ÇIKARILMADAN ÖLDÜ

Çalışmada 7 bin 500 ölüm olayı incelenirken 2008 ile 2019 yılları arasında cezaevinde ölen kişilerin 3’te ikisine denk gelen 4 bin 998 kişinin, henüz mahkemeye çıkarılmadan hayatını kaybettiği görülüyor.

Bu kişiler öldüklerinde masum kabul edildiler. Bir diğer deyişle, hiçbir zaman kendilerine yöneltilen ve tutuklandıkları suçlardan hüküm giymediler.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 35 ARTIŞ

Araştırma, geçen yıldan itibaren 500’den fazla mahkumun kaldığı hapishanelerdeki ölüm oranının yüzde 35 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Reuters’ın bulgularına göre bu artış, cezaevlerindeki hastalıklardan, intihardan, aşırı dozda uyuşturucudan ve alkolden kaynaklanıyor. Yetersiz gözetim, yetersiz orandaki tıbbi ve akıl sağlığı hizmetleri desteğinin de etkenler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Verilere göre cezaevinde ölen mahkumlardan 2 bini kendi canına kıydı. Bunlardan bin 500’ü yargılanmayı ya da haklarında yazılacak iddianameyi bekliyordu. Veriler, son üç yılda hapishanelerdeki intihar oranının birçok tesisin intihar bilinci ve müdahale girişimleri başlatmasıyla düştüğünü gösteriyor. Ancak aşırı dozda uyuşturucu ve alkol kaynaklı ölüm oranı yüzde 72 arttı.

ABD, 1984’te yürürlüğe giren bir madde kapsamında mahkumların hangi sebeple öldüğüne dair herhangi bir veri paylaşmıyor. (Euronews)