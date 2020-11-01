ABD’de son seçim anketi: Trump mı yoksa Biden mı?

Wall Street Journal ile NBC News’in ortak yürüttüğü anket, Biden’ın oy oranının yüzde 52, Trump’ın ise yüzde 42 civarında olacağını öngörüyor.

Araştırmada corona salgını ile mücadeleye dair eleştiriler alan Trump’ın ekonomi politikalarının kendi seçmeni arasında onay aldığı ortaya koyuldu.

Ekim ayından bu yana yüzde 11’lik farkı koruyan Biden’ın ise Trump’a güvenini yitiren kadınların desteğini kazandığı dikkat çekiyor.

Yarışın en çekişmeli geçmesi beklenen 12 eyalete bakıldığındaysa, geçen ay yüzde 10 olan aradaki fark yüzde 6’ya düşüyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, İngilizce ‘swing states’ denilen, son 4 seçimde kazananın iki büyük parti arasında gidip geldiği, hiçbir adayın kalesi konumunda olmayan ancak seçim sonucunu değiştirecek kadar delege sayısına sahip salıncak eyaletlerde Trump’ın elinin güçlü olabileceği hesapları yapılıyor.

Buna gerekçe olarak da mevcut başkana oy veren seçmen profilindeki beyaz yakalıların yoğun olarak bu eyaletlerde yaşaması gösteriliyor.

“TRUMP’I ÇOK ZORLU BİR SEÇİM BEKLİYOR”

Anket sonucunda ayrıca posta yoluyla erken oy kullananların büyük çoğunluğunun Biden taraftarı olduğu, Trump’ın seçmeninin ise seçim günü oy kullanacağı belirlendi.

WJS’in haberinde, Trump’ın genel idaresine ilişkin daha önce yapılan 41 anketin hiçbirinde lehine sonuç çıkmadığı yazılıp, dolayısıyla Trump’ı çok zorlu bir seçimin beklediği hatırlatıldı.

ABD’lilerin seçim kampanyasına olan ilgisi ise yüzde 83 oranında ölçüldü. Bu, eski başkan Barack Obama’nın kazandığı 2008’deki seçimlerden bu yana görülen en yüksek rakam.

ABD’liler adaylarda olduğu kadar corona virüsü ile ekonomi gündemi arasında da ikiye bölünmüş durumda. Seçmenin yüzde 41’i ekonomik gidişatın oylarının rengini belirlemekte etkili olacağını söylerken yüzde 38’i ise Covid-19 salgını ile mücadeleyi öncelik olarak görüyor.

Artı eksi yüzde 3’lük hata payı olduğu belirtilen anket bin kişinin katılımıyla 29-31 Ekim arası yapıldı. Katılımcıların 833’ünün salıncak eyaletlerden olduğu belirtildi.

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