Akdeniz’de 4 saat içerisinde 14 deprem daha!

Yunanistan'a ait Girit Adası’nın 55 kilometre güneyinde denizde meydana gelen saat 15.51'deki 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 4 saat içerisinde 14 deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremlerin 3.2 ile 5.3 arasında büyüklükte olduğu belirtildi.

BÖLGE HALKI SOKAKTA BEKLİYOR

Depremler Girit Adası’nın güneyinde bulunan Heraklion ve Lassithi kentlerinde panik yaşanmasına neden oldu.

Bugün akşam saat 19.44'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından her iki kent ve kırsal kesimdekiler, evlerinden çıkarak sokaklarda bekledi.

Artçı depremler tedirginlik yaratınca bölge sakinleri uzun süre sokakta kaldı.

GELGİT YAŞANDI

Girit Adası’ndaki Kandiye kentinin Arvi kasabası limanında yaşanan denizdeki gelgit sonrası onlarca tekne ve botun karaya sürüklendiği görüldü, teknelerde hasar meydana geldi.

Yunan medyası olayı, ‘yaşanan mini tsunamide tekneler karaya sürüklendi’ şeklinde duyurdu.

Girit Adası’nın bazı bölgelerinde denizin 40 metre kadar çekildiği ve hızla yeniden geri geldiği belirtildi.

KRİZ MASASI KURULDU

Girit Adası’nın Heraklion ve Lassithi kentlerinin belediye itfaiye ekipleri ve sahil güvenlik, adanın güneyindeki limanlarda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kriz masası kurulduğu belirtilirken teknelerin güvenli yerlere çekilmesi istendi.

Güvenlik ve belediye ekiplerinin sabaha kadar nöbette kalacağı açıklandı.

Belediye sık sık anons yaparak sahil kesimlerinden uzakta durulmasını ve denizcilerin liman dışına çıkmamasını istedi.