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Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için 4 Aralık'ta Stuttgart'ta kongreye gidiyor. 2005'ten beri iktidarda yer alan Merkel, 2021 Ekim'ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

Sozcu.com.tr
21:05 -
Haberler Dünya
Alman şansölye Merkel, 30 yıllık siyaseti bırakmaya hazırlanıyor

Almanya’da 2005’ten beri iktidarda olan Başbakan Angela Merkel siyasete nokta koymaya hazırlanıyor.

Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği yürütme komitesi, yeni liderini seçmek için hazırlıklara başladı.

4 Aralık’ta Stuttgart’ta kongre yapmayı planlayan komite, seçimi pandemiden dolayı tek güne indirdi. Yeni seçilecek CDU başkanı, partinin Almanya başbakanlığı için öne çıkaracağı aday olma konusunda avantaj sahibi olacak.

BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Merkel, 2021 Ekim’ine kadar yapılması planlanan Almanya federal seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

Annegret Kramp-Karrenbauer ise Şubat ayında artık Merkel’in halefi olmayı istemediğini ve CDU liderliğinden çekildiğini duyurmuştu.

CDU başkanlık yarışında öne çıkan adaylar arasında Kuzey Ren-Vestfalya Başkanı Armin Laschet, Merkel’in eski rakibi Friedrich Merz ve dış politika uzmanı Norbert Roettgen bulunuyor. (REUTERS/DHA)

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