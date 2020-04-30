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Almanya’dan flaş hamle: Hizbullah’ı terör örgütü ilan etti

Almanya İçişleri Bakanlığı, bugün yapılan açıklama ile Hizbullah'ı terör örgütü ilan ederek, ülkedeki faaliyetlerini yasakladı.

Sozcu.com.tr
07:48 -
Haberler Dünya
Almanya’dan flaş hamle: Hizbullah’ı terör örgütü ilan etti

Almanya İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden paylaşılan mesaj ile Hizbulalh’ı yasa dışı ilan ederek, faaliyetlerini sonlandırdı. İçişleri Bakanlığı’nın mesajında Hizbullah’ın terör örgütü ilan edildiği de belirtildi.

Polis sabah saatlerinde ülkenin farklı noktalarına baskın düzenleyerek Hizbullah adına çalışanları gözaltına almıştı. Alman güvenlik yetkilileri, ülkede yaklaşık 1050 Hizbullah üyesi olduğunu tahmin ediyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Hizbullah’ı Almanya’da terör örgütü ilan etti” mesajını paylaştı.

Almanya daha önce Hizbulalh’ın askeri ve siyasi kanadını ayırmıştı.

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