Almanya’nın corona inadı bitmiyor: Türkiye riskli, tatile gitmeyin

Corona virüsüne karşı aldığı önlemlerle Avrupa genelindeki diğer ülkelere kıyasla salgından daha az etkilenen fakat son iki haftadır vaka sayısının hızla arttığı Almanya’daki Türkiye karşıtlığı devam ediyor…

Resmi verilere göre Türkiye’de 195.883 corona virüsü vakası tespit edilirken Almanya’daki vaka sayısı da 194.689 olarak açıklanmasına rağmen Almanya’nın “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısını yinelemesi tartışma yarattı. Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının Türkiye’den (5.082) çok daha fazla olan Almanya’da (9.026) Berlin eyaletinin sağlık bakanı Dilek Kalaycı açıklamalarda bulundu.

Berlin’de IPN adlı sosyal medya kanalına konuşan Kalaycı, “Almanya ve Berlin’in amacı hastalığın yayılmasını önlemek. Türkiye riskli bölge, bu sene tatil yok” dedi.

“Türkiye sizce nasıl görünüyor? Bir Türk kadını olarak ne diyorsunuz” sorusuna Dilek Kalaycı, “Başta Türkiye pandemiyi fazla ciddiye almadı. Biz burada hemen kriz yönetimine geçtik. Onlar ‘Bizde yok, yaygın değil’ gibi açıklamalar yaptılar. Türkiye ciddiye almada geç kaldı. Robert Koch Enstitüsü var. Bilimsel verileri toparlıyor. Bağımsız uzmanlarla bize yol gösterdi. Bilime dayalı kurum güven verdi. Türkiye'de de böyle bir şeyin olması iyi olur. Ortadaki rakamların görünür olması da önemli. Ne kadar test yaparsanız, virüslü kişi sayısı da o kadar çıkar. Bizim Berlin'de haftalık test kapasitemiz 60 bin. Türkiye de test sayılarını artırmalı” dedi.

“TÜRKİYE RİSKLİ ÜLKELERDEN”

Kalaycı, Türkiye'ye gidilmemesi uyarısını yaparak, “Tatilimi her yıl Türkiye'de yapıyorum. Vatandaşımızın sağlığını düşünmek zorundayım. Şu dönem ‘Türkiye'de tatil yapın’ diyemiyorum. Bu pandemi dönemi, sağlık söz konusu. Hem eğlenceyi, hem tatili azaltmamız gerekiyor. Tatil yapmayacağım, Türkiye'ye de gitmeyeceğim. Robert Koch Enstitüsü riskli ülkeleri yayınladı. Risk ülkelerinde tatil yapmayı kimseye tavsiye etmem. Enstitünün belirlediği riskli ülkeler arasında Türkiye de var” ifadesini kullandı.

STRATEJİMİZ: ZİNCİRİ KIRMA

Virüslü biriyle iletişime geçenlerin evde kalmasını sağladıklarını, zinciri kırdıklarını belirten Kalaycı, bu ana stratejinin halen geçerli olduğunu anlattı. İnsanların, salgının azaldığını ve yavaşladığını belirterek artık daha rahat davrandığını belirten Kalaycı, “Ancak bu doğru değil. Halen risk var. Dikkat edilmeli. Maske kullanmada, tokalaşmada artık daha dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

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