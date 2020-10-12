Avrupa Birliği, Lukaşenko’yu yaptırım listesine alacak

Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan ve başta Dağlık Karabağ olmak üzere Belarus, Rusya ile ilişkiler, Kıbrıs ve Belgrad-Priştine Diyaloğu konularının ele alındığı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi.

“HİÇBİR DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ YOK”

Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Belarus'ta Lukaşenko'nun hiçbir demokratik meşruiyeti yoktur. AB Dışişleri Bakanları gelecek Konsey toplantısında Lukaşenko'nun da içinde olacağı yeni bir yaptırım kararı alınması için karar aldı” şeklinde konuştu.

AB'nin Belarus halkını devlet kurumlarından geçmeden mali olarak desteklemeye devam edeceğini belirten Borrell, hükümete ait olan yapılar yerine sivil toplum kuruluşlarını destekleyeceklerini bildirdi.

DAĞLIK KARABAĞ KONUSU

Borrell, toplantıda Dağlık Karabağ konusunun da görüşüldüğünü, AB olarak buradaki her türlü çatışmaya son verilmesi ve uzlaşmanın sağlanmasını istediklerini belirtti. Minsk grubunun bölgede kalıcı bir çözümü sağlaması için AB'nin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyleyen Borrell, AB'nin bu konuda doğrudan inisiyatif almayacağının sinyalini verdi.

BM’YE ÇAĞRIDA BULUNULACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) seçimlere de değinen Josep Borrell, “Kıbrıs Türk tarafı bugünlerde seçim sürecinden geçiyor. AB olarak Kıbrıs sorununun kalıcı olarak çözülmesi için Birleşmiş Milletler'i harekete geçmeye çağıracağız” ifadelerini kullandı. Borrell, sürece ilişkin herhangi bir tarih vermedi. İHA