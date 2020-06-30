Avrupa Birliği, Türkiye için seyahat uyarısını kaldırmıyor!

Avrupa Birliği, 1 Temmuz'dan itibaren AB dışındaki 13 ülkeye daha ‘seyahat uyarısını’ kaldırma kararı alıyor.

13 ülkenin ardından, virüsün çıktığı Çin'e de kolaylık sağlanması planlanıyor ancak bu ülkeler arasında Türkiye yok. Türkiye'ye seyahat uyarısı yine 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

100 BİN KİŞİDEN 16'YA DÜŞERSE

AB konseyi başkanlığını sürdüren Hırvatistan başkanlığında yapılacak son Brüksel toplantısında, virüslü insan sayısının her 100 bin kişiden 16 kişiye düştüğü ülkelere seyahat yasağının kaldırılmasının gündeme alındığı belirtiliyor.

Bu ülkeler şunlar;

Cezayir, Tunus, Ruanda, Japonya, Güney Kore, Tayland, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Uruguay.

ÇİN DE LİSTEYE EKLENECEK

Bu ülkelerle ‘seyahat uyarıları’ karşılıklı olarak kaldırılacak ve buralara gidip gelenlerden test ya da 14 günlük karantina şartı aranmayacak.

14. ülke olarak Fas'ın ardından da 15. ülke olarak salgının başladığı ülke olan Çin‘in bu listeye eklenmesi bekleniyor. Ancak şimdilik onların verdiği garantiler yeterli görülmüyor.

Almanya, 1 Temmuz'da AB'de başkanlığı üstlenecek ve liste o zaman yeniden gözden geçirilebilecek. Türkiye de, 1 Temmuz ya da hemen ardından ‘seyahat uyarısının kaldırılmasını’ talep ediyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BERLİN YOLUNDA

Bunun için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Ersoy, Berlin'e gelecek. Perşembe günkü ziyarette, Türkiye'nin sağlık konsepti anlatılacak. Salgın konusunda önlemler ve garantiler vurgulanacak.

Almanya'nın başkanlığında, 14 Temmuz'da yeniden bir liste güncellemesi yapılacak. AB'nin Brüksel'deki liste tartışmalarında, kimlere ‘seyahat uyarısının kaldırılmayacağı’ konusu da tartışıldı.

Sonuçta, ABD, Rusya, Türkiye, Brezilya için seyahat uyarılarının 31 Ağustos'a kadar kalması gerektiği görüşü ağır bastı. Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılmamasının arkasında, özellikle Yunanistan'ın baskılarının olduğu sanılıyor.

SEYAHAT UYARISININ ANLAMI NE?

Seyahat uyarısı, ülkeye gidiş-geliş yasağı anlamına gelmiyor. Ancak, genellikle turizm amaçlı gidenleri de caydırıyor.

Çünkü, dönüşte başta karantina, test şartı ya da iş hayatını aksatma nedeniyle çeşitli sorunlar çıkabiliyor. Sağlık sigortaları, ‘önerilmeyen ülkeye gidildiği’ için sıkıntılar yaratabiliyor.

Almanya'nın, Robert Koch Enstitüsünün listesine göre koyduğu ‘Türkiye'ye seyahat uyarısı’ ise şu anki durumda 31 Ağustos'a kadar sürecek.

Bu uyarı kaldırılmazsa, Almanların en çok sevdiği tatil ülkesi Türkiye'ye bu yaz yoğun olarak gitmeleri pek mümkün olmayacak.

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