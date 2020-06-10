Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye kötü haber: Tarih belli oldu

Corona virüsü salgınından ağır yaralı olarak çıkmaya çalışan Avrupa’da gündem corona virüsü sebebiyle uygulanan seyahat yasakların akıbeti…

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın AB üyesi olmayan ülkelere uygulanan seyahat yasağının uzatılması konusunun masaya yatırıldığını yazdı. Derginin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, konuyla ilgili teklifin Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan geldiğini yazdı. 15 Haziran'a kadar olan AB'ye giriş yasağı, 1 Temmuz'a ertelenmişti.

TEK TEK ÜLKELERLE GÖRÜŞÜLECEK

Şimdi ise, teklifler doğrultusunda Almanya'nın 31 Ağustos'a kadar “Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere gidiş ve gelişlerle ilgili seyahat uyarısını” uzatması bekleniyor.

Ancak, hükümet çevreleri ülkelerle tek tek karşılıklı olarak bu uyarıların kaldırılmasını görüşebileceklerini açıkladı. Alman hükümetinin ilgili birimleri, seyahat yasağının kaldırılacağı ülkeleri ve oradaki son sağlık konularını ayrıntılı inceleyip ona göre karar verecek. Almanya'nın bu şekilde bir yasak ya da yasağı uzatma kararı vermesi halinde, diğer 26 AB üyesi ülke ile İsviçre’nin de onu takip edeceğine kesin gözle bakılıyor.

TÜRK TURİZMİNE DARBE OLUR

AB üyesi ülkeler ve Schengen bölgesinde sınırsız serbest dolaşım ise 15 Haziran'da kalkıyor. Almanya'nın seyahat uyarıları getirmesi, Alman turistlerin AB dışına gitmeyi tercih etmemesi anlamına geliyor ve bundan da en fazla Türk turizmi etkilenecek. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hafta sonu yaptığı açıklamada Türkiye ile görüşmelerin sürdüğüne değinmişti.

KITALAR ARASI UÇUŞA İZİN YOK

Alman Maliye Bakanlığı ise, ekonomik ve turizm gibi nedenlerle açılımdan yana tavır alıyor. Seyahat uyarısının ya da yasaklarının uzatılması, AB dışı ülkelere olan uçuşlarla kıtalar arası uçuşları da olumsuz etkileyecek. Hava yollarının uzun hat uçuşlarının yapılamaması nedeniyle zararları da katlanacak.