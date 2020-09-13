Avusturya Başbakanı Kurz: Coronada ikinci dalganın başlangıcındayız!

Avrupa'da corona virüsü salgının etkisini yeniden arttırması ile birçok ülkede ikinci dalga paniği yaşanıyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz bugün yaptığı açıklamada ülke genelinde Covid-19 vakalarında ani bir artışın yaşandığına dikkat çekerek, “Covid-19 salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız” ifadelerini kullandı.

KURZ: VAKA SAYISI BİN SINIRINI AŞABİLİR

Kurz vaka sayıları bu hızla artmaya devam ederse kısa süre içerisinde bin vaka sınırının aşılacağı konusunda uyarıda bulundu.

Avusturya'da Cuma-Cumartesi günleri arasında 869 yeni vaka tespit edilirken vakaların çoğunun başkent Viyana'da olduğu belirtildi.

33 BİNDEN FAZLA KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Ülkede Cuma günü halka açık yerlerde zorunlu maske kullanımı bütün dükkanları ve kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Öte yandan 9 milyon nüfusa sahip olan Avusturya'da şu ana kadar 33 bin 159 kişide corona virüs tespit edilirken 756 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.(İHA)

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