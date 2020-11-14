Avusturya’da büyük corona şoku! ‘Sadece yaşama şansı olanları tedavi edeceğiz’

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, coronada ikinci dalgada beklenen düşüşün gerçekleşmediğini belirterek mart ayındaki gibi ‘tam kapanma kararı’ aldıklarını açıkladı.

İsviçre'yi tam kapanmamayla suçlayan Kurz, ülkeyi coronanın yayılmasına neden olmakla suçladı.

8.8 milyonluk ülkede hastaneler, “Sadece yaşama şansı olanları tedavi etme (Triage)” aşamasının bir ön noktasında. Uzmanlar, başarılı olunamazsa 14 gün sonra buna başlanacağını açıkladı.

SADECE YİYECEK SATAN YERLER AÇIK OLACAK

Ülkede salı gününden itibaren mecburi durumlar ve yiyecek alma dışında dışarı çıkmak yasaklandı. Sadece yiyecek satan marketler, eczaneler ve kişisel- ev bakımı eşyaları satan yerler açık kalacak. Okullar kapanacak, yeniden uzaktan eğitime geçilecek, evden çalışmaya ağırlık verilecek. Bu kurallar 6 Aralık'a kadar sürecek.

Kuaförler, kozmetik stüdyoları, güzellik merkezleri, masaj salonları ve dövme yapılan yerler kapanacak. Daha önce restoranlar, barlar, kafeler kapatılmıştı.

Başbakan Kurz, “İsrail'de günlük vaka sayısı 9 bindi. Sert önlemlerle 2 bine indi. Biz ise bulaşın yüzde 70'ini durduramadık. Sizlerden ricam, omuz omuza verelim, bu dönüşümü gerçekleştirelim. Lütfen kimseyle buluşmayın. Bir kişiyle bile temasa geçmek çok tehlikeli. Ne kadar kurallara uyarsak, o kadar başarılı oluruz” dedi.

“YAŞAMA ŞANSI OLANLARI SEÇİN…”

Avusturya'da Cuma günü 9 bin 263 yeni vaka bildirildi ve hastanelerin kapasitesi zorlanmaya başladı. Başbakan Kurz, tam kapanma için 6 bin sınırını öngördüklerini söylemişti.

Hastanelerde ilk sorunların başladığı ve bazı yerlerin dolduğu, “hayatta kalma umudu olanları seçmeye yönelik” kararların ön aşamasına gelindiği belirtiliyor. Bundan kaçınmak için şu anda tam kapanmanın şart olduğu ifade ediliyor.

AVRUPA'DA MANŞETLERDE

Bu konuda Avusturya, İsviçre ve Almanya basını, “Avusturya'da şok. Sert ve ani kapanma” manşetleri atıyor ve ayrıntıları verip doktorların seçme aşamasına gelmesine çok az kaldığını belirtiyor.

Kurz'un, “Teması kesin. Bir kişiyle bile buluşmayın. Bu son şans” dediğini duyuran medya şunları yazıyor:

“Gerçekte olan, birçok bölgede hastanelerde büyük sorunların başladığı. Uzmanlar, artık 14 gün boyunca hastalarla ilgilenebilecek gücün kalmadığını belirtiyor. Doktorlar, tam kapanma dönüşü sağlamazsa, 14 gün sonra sadece yaşama şansı olduğuna inandıkları hastalara tedavide öncelik tanımak zorunda kalacak.”