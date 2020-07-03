Azerbaycan’da vaka sayısı 19 bini aştı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 583 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 395 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 19 bin 267’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 235’e ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 10 bin 820 olar açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 502 bin 965 corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

İLGİLİ HABER Corona virüsü ile ilgili kan donduran veri: 19 binden fazla insan...