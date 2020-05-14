Bakanlık açıkladı: Suriye’de 2 bin 557 kişi karantinada!

SANA’nın haberine göre Suriye Sağlık Bakanlığı, Suriye’deki corona virüsü vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bulaşıcı ve Kronik Hastalıklar Müdür Yardımcısı Dr. Atıf El Tavil imzası olan açıklamada ülkeye dönüşler değerlendirildi.

Son iki hafta içerisinde Suriye'ye havayolları aracılığıyla 9 ülkeden 13 uçuş ile 2 bin 270 kişi getirildiğini, bu kişilerin çeşitli merkezlerde karantinaya alındığını açıklayan Tavil, gerektiği takdirde tedbirlerin sıkı hale getirilebileceği uyarısında da bulundu.

2 BİN 557 KİŞİ HALA KARANTİNADA

SANA’nın haberine göre bakanlık yetkilisi; 5 Şubat-14 Mayıs tarihleri arasında karantinaya alınan toplam kişi sayısının 6 bin 781 olduğunu, bu kişilerden 4 bin 224’ünün karantinalarının sona erdiğini, 2 bin 557’sinin ise hala devam ettiğini açıkladı.

İÇERİDEKİ 49 VAKADAN 29’U İYİLEŞTİ, 3’Ü HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, Suriye'deki corona salgını vaka sonuçlarının 48'e ulaştığını, şu ana kadar 29 vakanın iyileştiğini, 3 vakanın da ölümle sonuçlandığını duyurdu.