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Belarus’ta çok sayıda eylemci ve gazeteci gözaltına alındı

Belarus’ta devam eden Lukaşenko karşıtı eylemlerde polis 20’den fazla eylemciyi ve 15 basın mensubunu gözaltına aldı. Polisin sert müdahalesinin ardından eylemciler bölgeden ayrıldı.

00:40 -
Haberler Dünya

Belarus'ta 9 Ağustos tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 80 oy oranıyla Aleksandr Lukaşenko'nun tekrar kazanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Sokakları terk etmeyen muhalifler seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla seçimlerin yenilenmesini ve Lukaşenko'nun istifasını talep ediyor.

FOTO: İHA

EN AZ 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde başkent Minsk'teki Svoboda Meydanı'nda toplanan bir grup muhalif bugünde Lukaşenko'yu protesto etti. Muhaliflerin gösteri yaptığı meydanın karşısında ise Lukaşenko destekçileri eylem yaparak Lukaşenko'ya destek sloganları attı.

Polis, muhalif grubu eylemlerini sonlandırmalı konusunda uyarmasının ardından yapılan uyarıları dikkate almayan en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

GAZETECİLER DE GÖZALTINDA

Polisin muhalifleri gözaltına aldığı anları görüntülemeye çalışan basın mensupları da polisin hışmına uğradı. Polis görevlerini yapan 15 basın mensubu gözaltına alarak polis merkezine götürüldü.

FOTO: İHA

Polisin müdahalesi sırasında Lukaşenko destekçileri eylemlerini sonlandırarak dağıldı. Yaşanan gözaltılardan sonra muhaliflerin gösteri yaptığı Svoboda Meydanı da boşaldı.

Gece yarılarına kadar süren gösteriler polisin müdahalesi sonrası sona erdi. Gözaltına alınan basın mensuplarından bazılarının serbest bırakıldığı bazılarının ise serbest bırakma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (İHA)

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