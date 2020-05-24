Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama: Mayıs ayında yüzde 20’yi aşacak

CNN'in yayınına katılan ve corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Hassett, Mayıs'ın ardından işsizliğin düşüş trendine girmesini beklediklerini ifade etti.

Hassett, Başkanlık seçiminin yapılacağı Kasım ayında da işsizliğin çift hanelerde kalmasının olası olduğunu vurguladı.

MNUCHIN “İŞ KAYIPLARI KALICI HALE GELEBİLİR” DEMİŞTİ

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, geçtiğimiz hafta ABD’deki işsizliğe ilişkin yaptığı açıklamada, ekonominin yeniden açılmaması halinde iş kayıplarının kalıcı hale gelebileceğini söylemişti.

“Daha iyi bir üçüncü çeyrek ve daha iyi bir dördüncü çeyreğe sahip olacağız. Ve gelecek yıl çok iyi bir yıl olacak” ifadesini kullanan Mnuchin, “kötü yönetilen” eyaletler için kurtarma paketi olmayacağının mesajını vermişti.

KÜÇÜK İŞLETMELER YARDIMA RAĞMEN BATABİLİR

ABD’de birçok işveren, salgın nedeniyle işlerini kaybeden birçok çalışanın işlerine yakın zamanda dönemeyebileceğini düşünüyor.

Salgın nedeniyle büyük şirketlerin bunu karşılamak için yeterince müşteriye sahip olmayacaklarına dikkat çekiliyor.

ABD’de birçok küçük işletmenin yardım paketlerine rağmen ayakta duramayacağı da ihtimaller arasında. (BBC Türkçe, VOA Türkçe)

ʻʻ Corona virüsü salgını nedeniyle ABD'de 99 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı ise 1 milyon 675 bini aştı. Bugüne kadar 14 milyondan fazla kişiye corona testi uygulandığı ABD'de iyileşen hasta sayısı ise 451 bin 124'e yükseldi.

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