Biden iletişim ekibini seçti: Dikkat çeken isimler yer alıyor

Sancılı bir seçim sürecinin ardından zaferini ilan eden Joe Biden, Beyaz Saray iletişim ekibini belirledi. Biden, Beyaz Saray’da görev yapacak iletişim ekibinin belli olduğunu açıklayarak bu isimleri lanse etti. Biden’ın seçtiği isimlerin hepsinin kadın olması dikkat çekti.

Biden’ın seçim kampanyasnda iletişim direktörü olan Kate Bedingfield, Başkanlık Sözcüsü olacak, bir dönem Beyaz Saray iletişim direktörü olan Jen Psaki, Biden’ın sözcüsü olacak.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yanında görev alan Karine Jean Pierre ise Biden’ın basın sözcüsü yardımcısı olacak. Pili Tobar ise Beyaz Saray İletişim Direktörü Yardımcısı olacak.

ABD HALKINI BEYAZ SARAY’LA BAĞLAYACAKLAR

Harris’in iletişim direktörü ise Ashley Etienne olurken, Symone Sanders da Harris’in sözcüsü olacak. Biden’ın eşi ve First Lady olacak olan Jill Biden’ın iletişim direktörü ise Elizabeth Alexander olacak.

Biden yaptığı açıklamada, “Doğrudan iletişim ve ABD halkına dürüstlük, Başkanlık’ın en önemli görevlerinden birisi ve kurduğum bu ekip Beyaz Saray ile ABD halkını bağlama sorumluluğuna sahip. Bu yetenekli ve deneyimli iletişimciler bu ülkeyi daha iyi bir şekilde kurmak için çalışacaklar” dedi.