Biden’dan Rusya’ya siber savaş sinyali

ABD, Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik bakanlıklarına düzenlendiği belirtilen ve aylardır sürdüğü anlaşılan organize siber saldırılar nedeniyle çalkalanıyor.

ABD’li teknoloji şirketi SolarWinds tarafından geliştirilen yazılımı hedef alan saldırılar, aylardır devam ediyor olmasına karşın geçen hafta içerisinde tespit edildi.

Hedef alınan kurumlar arasında ABD’nin nükleer silahların idaresinden de sorumlu olan Enerji Bakanlığı da yer alıyor. Ancak Enerji Bakanlığı, nükleer silah stokunun güvenliğinin zarar görmediğini duyurdu.

Söz konusu durumun ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu kaydeden Joe Biden, mevcut başkan Donald Trump’ı siber saldırılara karşı ABD'yi savunmasız bırakmakla suçladı.

Wilmington'da düzenlenen basın toplantısından gazetecilere konuşan Biden, “Siber saldırının kontrol altında olduğuna dair hiçbir kanıt göremiyorum” dedi.

Kasım seçimlerinde Trump’ı mağlup eden Biden, Ocak'ta görevi devir aldıktan sonra siber saldırılara karşı adımlar atılacağını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Reuters’e konuşan yetkililer, Biden yönetiminin sözde rolü nedeniyle Moskova’yı cezalandırma seçenekleri arasında mali yaptırımlar ve Rusya'nın teknolojik altyapısına misilleme amaçlı siber saldırılar yapılabileceğini söyledi.

Rusya, saldırılarda herhangi bir rolünün olduğunu reddediyor.

POMPEO: ARKASINDA RUSLAR VAR

Saldırganlar, Texas merkezli bilişim şirketi SolarWinds’in geliştirdiği ağ yönetim yazılımına müdahale ederek, bazı önemli kurumların sistemlerine erişim sağladı.

Sağlanan erişimin her ne kadar saldırganlara bu kurumların ağlarının yönetimiyle ilgili büyük bir hareket alanı sağlamış olsa da, esas olarak hasar ya da zarar vermekten çok veri çalmak için kullanıldığı düşünülüyor.

Saldırganların ulusal güvenlik, savunma ve diğer kritik konularda önemli bilgiler çalmayı hedeflediklerine inanılıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD devletine yönelik en kötü siber casusluk faaliyeti olarak tanımladığı saldırıların arkasında Rusya’nın olduğunu söyledi.

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