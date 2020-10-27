Bloomberg’den Erdoğan yorumu: İslam dünyasını ikiye bölebilir

Merkezi New York’ta bulunan medya kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı “Fransız ürünlerini boykot” çağrısını yorumladı. Bloomberg’in muhabirleri Caroline Alexander ve Zainab Fattah imzalı kapsamlı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının İslam dünyasını ikiye bölebileceği öne sürüldü.

“Erdoğan’ın Fransız ürünlerine boykot çağrısı İslam dünyasını ikiye bölebilir” başlığının kullanıldığı haberde, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron, radikal İslam konusunda yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyan Pakistan ve Cezayir gibi ülkelerin liderlerinin tepkisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü boykot çağrısı yaparak bu tepkiye liderlik etti ve kendisini Müslüman dünyanın lideri olarak öne çıkarmak için fırsat elde etti” yorumu yapıldı.

EKONOMİK ETKİYİ TÜRKİYE HİSSETTİ

Analizde, “Diğer ülkeler de tepki gösterse de ilk ekonomik etkiyi Fransa’nın aksine Türkiye hissetti. Erdoğan’ın Ankara ile batı arasında yeni bir gerilimin fitilini alevleyebilecek açıklamalarıyla birlikte TL ve borsa düştü. Erdoğan’ın çağrısı hafta sonunda Arap sosyal medyasında gündem oldu. Birçok süpermarkette Fransız peyniri, yoğurdu ve kozmetik ürünü raflardan kaldırıldı. Ayrıca Fransız süpermarket zinciri Carrefour SA’ya gitmeme çağrısı yapıldı” ifadesi kullanıldı.

Bloomberg’de yayınlanan makalede, boykotun ne boyutlara ulaşacağının henüz net olmadığı belirtilirken Türkiye ve Erdoğan’ın çağrısına destek olanlar ile Suudi Arabistan ve Riyad yönetimini destekleyenler olarak İslam dünyasının ikiye ayrıldığını yorumu yapıldı. İran ve Katar’dan aynı Türkiye’ninki gibi bir tepki geldiği belirtilirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ise sessiz kaldığı belirtildi.

BOYKOTUN ETKİSİ MİNİMUM

Geçen yıllarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, İran’la bağlantısı olduğu gerekçesiyle Katar’la diplomatik ve ekonomik bağlarını kesmişti. O dönemde Türkiye Katar’a destek olmuş ve Doha yönetiminin ambargo şokunu atlatmasını sağlamıştı.

Bloomberg’in haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce ABD ürünleri ile ilgili de boykot çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Makalede, “2018 yılında iki NATO müttefiki ABD’li rahip Brunson yüzünden diplomatik kriz yaşamıştı. Erdoğan o dönemde Türklerden iPhone’lar gibi ürünleri boykot etmesini istemişti. Fakat bu çağrı beklenen etkiyi yaratmamış ve Türk tüketici alışkanlıklarını değiştirmemişti” yorumu yapıldı.

Bloomberg’in analizinde Türkiye’nin Fransız ürünlerine boykotunun yeterli etkiyi yapmayacağı belirtilirken, “NATO müttefikine etkisini minimum olacak. Türkiye, geçen yıl Fransa’nın en büyük 16’ncı ticari ortağı. Fransa’nın en büyük 20 ticari işlem yaptığı ülke arasındaki bir diğer ülke de Fas. Fransa’nın bu iki ülkeyle yaptığı ticaretin toplamı İrlanda ile yapılan ticaretten daha düşük. İrlanda’nın ekonomisi Türkiye’nin yarısı kadar” ifadesi kullanıldı.

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