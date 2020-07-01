BMGK duyurdu: Küresel çapta 90 gün ateşkes kararı…

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 90 gün süreyle küresel insani ateşkesi içeren kararı kabul etti.

BMGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Covid-19 salgınının benzeri görülmemiş boyutunun uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesini tehdit edeceğine inanan BM Güvenlik Konseyi, bugün her durumda düşmanlıkların genel bir şekilde ve derhal durdurulmasını istedi.

* Konsey, oy birliğiyle 2532 (2020) sayılı kararı kabul ederek tüm tarafları silahlı çatışmaya arka arkaya en az 90 gün boyunca uygulanacak kalıcı bir insani duraklamaya hemen katılmaya çağırıyor.

Corona virüsü nedeniyle fiziki olarak toplanamayan BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu kararı video konferans yoluyla aldığı bildirildi.

Kararı Konsey Başkanı statüsündeki Almanya açıklarken, söz konusu kararın zor durumdaki insanlar için bir umut ışığı olması için alındığı belirtildi.

Kararın BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen terör örgütleriyle bağlantılı kişi ve grupları kapsamayacağı vurgulandı.

Fransa ve Tunus tarafından sunulduğu ifade edilen bir metin üzerine alınan kararda, “Amaç, özellikle yerinden edilen kişiler ve mülteci kampları da dahil olmak üzere insani erişimi kolaylaştırmak ve tıbbi tahliyelere izin vermektir” ifadeleri kullanıldı.

Corona virüsü salgınının ortaya çıktığı ve dünya çapında hız kazanmaya başladığı günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından küresel bir ateşkes çağrısı yapılmış, ancak buna BM Güvenlik Konseyi nezdinde bir destek olmamıştı.

Uzmanlara göre Libya'da yaşanan son gelişmelerin yaşanmasına paralel olarak 112 gün önce yapılan bu ateşkese şimdi karşılık verilmesi “ilginç” olarak yorumlanıyor. (İHA)

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