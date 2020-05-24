Boris Johnson konuştu! Başdanışman skandalında yeni gelişme…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa çağrılarıyla karşı karşıya olan başdanışmanı Dominic Cummings'i savundu ve “Yasaları çiğnemedi ve sorumlu davrandı” dedi.

İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamalarının en katı biçimde uygulandığı dönem olan Mart ayı sonunda, Cummings'in corona virüsüne yakalanan eşiyle birlikte Londra’dan yaklaşık 416 kilometre uzaktaki Durham’a gittiği ortaya çıkmıştı.

Cummings, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada ailesini ziyaret ederek “doğru olanı” yaptığını söylemişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, basın toplantısı düzenleyen Boris Johnson, konuyla ilgili “Her baba gibi içgüdülerini dinleyerek hareket etti” dedi.

Başdanışmanıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğin söyleyen Boris Johnson, konuyla ilgili şöyle konuştu:

* Kendisi ve eşi corona virüsü semptomları nedeniyle çocuklarına bakamayacak duruma gelmeden önce en doğru bakım koşullarını sağlamak adına hareket ettiğine ve başka bir alternatif çözüm olmadığına kanaat getirdim.

* Bence her babanın hareket edeceği şekilde hareket etti ve bu yüzden onu cezalandıramam.

İLGİLİ HABER İngiltere'de Boris'i çıkmaza sokan skandal! İstifa çağrıları yapılıyor