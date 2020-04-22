Cani baba dünya basınında: Cezaevinden çıktı kızını döverek öldürdü

Gaziantep'te gerçekleşen skandal olay, Türkiye'de tartışmalara neden olan infaz yasasını, dünya medyasının da gündemine taşıdı.

İngiliz The Mirror gazetesi, “Afla cezaevinden salınan baba, 9 yaşındaki kızını öldürdü” başlığıyla okurlarına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi:

*Corona virüsü pandemisi nedeniyle afla cezaevinden çıkan saldırgan mahkûm, dokuz yaşındaki kızını öldürmekten tutuklandı.

*Müslüm Aslan, Gaziantep'te geçen yıl eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için hapse girmişti.

*Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de hapishanelerdeki mahkûmlar corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla afla salındı.

*Yerel haber kaynaklarına göre, 33 yaşındaki Müslüm Aslan cezaevinden çıktıktan sonra ayrı yaşadığı eşinin evine gitti ve üç çocuğunu kaçırmaya çalışırken çıkan tartışmada Ceylan Aslan'ı döverek öldürdü.

*Zanlı daha sonra olaydan kaçtı ve bir parkta tutuklandı.

*Hastaneye kaldırılan Ceylan, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

*Boşanma davası açtığını bildiren Rukiye Aslan, zanlı Müslüm Aslan'ın çocuklarına karşı her zaman şiddet uyguladığını söyledi.

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