Cani baba dünya basınında: Cezaevinden çıktı kızını döverek öldürdü

Gaziantep'te gerçekleşen skandal olay, Türkiye'de tartışmalara neden olan infaz yasasını, dünya medyasının da gündemine taşıdı.
İngiliz The Mirror gazetesi, “Afla cezaevinden salınan baba, 9 yaşındaki kızını öldürdü” başlığıyla okurlarına aktardığı haberde şu bilgilere yer verdi:
*Corona virüsü pandemisi nedeniyle afla cezaevinden çıkan saldırgan mahkûm, dokuz yaşındaki kızını öldürmekten tutuklandı.
*Müslüm Aslan, Gaziantep'te geçen yıl eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için hapse girmişti.
*Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de hapishanelerdeki mahkûmlar corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla afla salındı.
*Yerel haber kaynaklarına göre, 33 yaşındaki Müslüm Aslan cezaevinden çıktıktan sonra ayrı yaşadığı eşinin evine gitti ve üç çocuğunu kaçırmaya çalışırken çıkan tartışmada Ceylan Aslan'ı döverek öldürdü.
*Zanlı daha sonra olaydan kaçtı ve bir parkta tutuklandı.
*Hastaneye kaldırılan Ceylan, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.
*Boşanma davası açtığını bildiren Rukiye Aslan, zanlı Müslüm Aslan'ın çocuklarına karşı her zaman şiddet uyguladığını söyledi.