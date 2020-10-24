Çekya’da Sağlık Bakanı Prymula’dan büyük skandal! Corona kurallarını hiçe sayarken yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ikinci dalga paniği giderek yayılıyor. Pek çok ülkede vaka sayıları zirve yaparken, Avrupa’da virüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden biri de Çekya.

Ülkede son 24 saatte 15 bin 252 yeni teşhis koyulurken, toplam vaka sayısı 238 bin 323’e yükseldi. Aynı süreçte 126 kişinin daha hayatını kaybettiği Çekya’da toplam can kaybı ise 1971’e ulaştı.

Ülkede tablo giderek ağırlaşırken, durumu tersine çevirmek için de önlemler sıkılaştırıldı. O önlemler arasında bar ve restoranların kapalı alanlarda hizmet vermesinin yasaklanması da vardı. Ancak bu yasağı delen isim ülkede büyük tartışma yarattı.

BAŞBAKAN’DAN İSTİFA ÇAĞRISI



Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula, başkent Prag’da bir restorandan çıkarken görüntülendi. Kapalı bir mekandan çıkan Prymula’nın maske takmaması da dikkat çekti. Yerel basında yer alan haberlere göre söz konusu restoran o akşam Prymula ve beraberindekilere kurallara aykırı olarak iç mekanda hizmet verdi.

Görüntülerin yayılması sonrası Prymula adeta topa tutuldu. Çekya Başbakanı Andrej Babis bir basın toplantısı düzenlerken, Prymula’nın istifasını sunmasını beklediğini söyledi.

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