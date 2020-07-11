Corona vakalarının arttığı Kosova’da OHAL ilan edilebilir!

Corona virüsü salgını Ocak ayından bu yana tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Kosova'da son günlerde corona virüsü vaka ve can kayıplarında yaşanan artış nedeni ile hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlıyor.

Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, yaptığı açıklamada corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Hoti, OHAL'in işletmelerin çalışmalarını felce uğratmak anlamına gelmediğinin altını çizerek, vatandaşların sağlığının korunması için hızlı ve etkili kararların alınmasını sağlayacağını aktardı.

EKONOMİ UZMANLARINDAN ‘OHAL’ UYARISI

Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kosovalılara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulunurken, OHAL'in ilan edilmesini tercih etmediğini açıkladı.

Ekonomi uzmanları ise OHAL'in kötü durumda olan ülke ekonomisini daha da kötü hale getirebileceğini dikkat çekti. Belediye Başkanları ise OHAL'e destek verdiklerini açıkladı.

KARAR GÜVENLİK KURULUNDA ALINACAK

Ülkede gözler yarın Hoti başkanlığında toplanacak olan Kosova Güvenlik Kuruluna çevrildi. Toplantıda OHAL'in görüşülmesi bekleniyor. Toplantıdan OHAL kararının çıkması halinde teklif meclise gönderilecek ve oylamaya sunulacak. (İHA)