Corona virüsü aşısı ile ilgili korkutan iddia

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’nin önde gelen bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci flaş açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da kurduğu corona ile mücadele timinde de görev alan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü olarak çalışan Dr. Fauci, Covid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fauci, “Şu ana kadarki en başarılı aşı kızamık aşısıydı. Kızamık aşısının etkisi yüzde 97-98 oranındaydı. Eğer corona virüsü aşısında bu seviyeye gelirsek harika olur. Fakat ben bu seviyeye ulaşabileceğimizi sanmıyorum. Ben yüzde 70-75’lik bir etki oranına da razıyım” dedi.

Vakaların hızla arttığı ABD’de bu oranın yeterli olmayacağını dile getiren Fauci, “Bu oran ile sürü bağışıklığı sağlanamaz ve üstelik herkesin corona virüsü aşısına erişemeyeceğini de göz önünde bulundurursak, ABD’nin istenen seviyeye gelmesini beklememeliyiz” ifadesini kullandı.