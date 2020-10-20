Corona virüsü salgınında son durum: Türkiye ve Rusya gündemde

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını bütün dünyada hızını artırmaya devam ediyor… Dünya genelinde vaka sayısı hızla artış göstererek 40 milyona ulaşırken dünya çapında Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 1.1 milyonu geçti.

Son dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar meydana gelirken bugün Rusya, en yüksek günlük corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Rus yetkililer, ülkede son 24 saat içerisinde 16.319 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Bu sayının sadece 4.999’unun başkent Moskova’da tespit edildiği de belirtildi.

Güncel açıklamalar ile birlikte ülkede corona virüsü vaka sayısı 1.431.635’e çıkarken Rusya’da corona virüsüne bağlı sebeplerle 269 kişinin de son 1 gün içerisinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yetkililer ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 24.635 olduğunu açıkladı.

ÖLÜM SAYISINDA EN YÜKSEK SEVİYELERDE

Öte yandan Eylül ayı ile birlikte günlük vaka sayısının 1.000’in üzerinde seyrettiği Türkiye’de dün açıklanan veriler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Dün yapılan açıklamada Türkiye’de 24 saat içinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısının 2.026 olarak açıklanmasının ardından bazı uluslararası ajanslar bu artışa dikkat çekti.

Türkiye’de Mayıs ayının başından beri en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını aktaran Reuters haber ajansı, “Türkiye, Mayıs ayının başında ülke genelinde kısıtlamalar getirdiğinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Ankara semptom gösteren hastaları saymaya devam etti” ifadesini kullandı.

Türkiye’de toplam vaka sayısının 349.519 olduğu açıklanırken Türkiye’de en son 6 Mayıs’ta 2.253 vaka tespit edilmişti. Öte yandan Türkiye’de son 24 saat içinde 75 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu sayı Mayıs ayının başından beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Reuters haber ajansı, “Türkiye yönetimi bu yılın başında virüsün yayılmasını yavaşlatmak için hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirmiş ve şehirlerarası seyahatlere kısıtlama getirerek restoran ve cafeleri kapatmıştı. Neredeyse bütün yasaklar Haziran ayında kaldırılırken, hükümet o zamandan beri sosyal mesafe ve maske kuralları getirmişti” hatırlatmasını da yaptı.

KOMŞUDA EN YÜKSEK SAYI

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkelerinden biri olan İran’da vaka sayısı hızla artıyor… İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 5.039 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı ülke tarihindeki en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İran’da toplam vaka sayısı 539.670’e çıkarken Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 322 insanın Covid-19 yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi. İran’da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 31.034 olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA’DA BULAŞMA HIZI ARTIYOR



İspanya’nın kuzeyindeki Navarre bölgesinde vaka sayısının artışı hız kazanınca iki haftalık sokağa çıkma yasakları getirildi…

Ülkede sadece pazartesi günü 38.000’i aşkın vakanın tespit edildiği açıklanırken, İspanya genelindeki vaka sayısı da 975 bine ulaştı. İspanya genelinde her 100.000 insanda vaka sayısı 312.2 olarak açıklanırken, Navarre bölgesinde bu oran 945.4 olarak duyuruldu.

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