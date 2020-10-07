Corona virüsünde son durum: Fransa’da 18 bin, Birleşik Krallık’ta 14 binden fazla vaka tespit edildi

İkinci dalga korkusu yaşayan Avrupa’da vaka ve can kaybı sayılarında artış yaşanıyor.

Worldometers’in verilerine göre, bugün Fransa’da 18 bin 746 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısı 653 bin 275’e yükseldi. Can kaybı ise 80 artarak 32 bin 44 oldu.

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 14 bin 162 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği ve 70 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bin 275’e, toplam can kaybı ise 42 bin 515’e ulaştı.

İtalya’da son 24 saatte 3 bin 678 yeni corona virüsü vakası tespit edildi. Ülkede 31 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 333 bin 940’a, toplam can kaybı ise 36 bin 61’e ulaştı. Ülkede 235 bin 303 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İspanya’da da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 645 kişide daha virüs tespit edildiği, 76 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 872 bin 276´ya, toplam can kaybı ise 32 bin 562´ye ulaştı.

ʻʻ Dünya genelinde ise vaka sayısı 36 milyon 285 bin 813'e yükseldi. Toplam 1 milyon 57 bin 992 kişi hayatını kaybederken, 27 milyon 306 bin 860 kişi sağlığına kavuştu.

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