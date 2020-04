Corona virüsünde son durum: Merkez üssünde en ölümcül gün

Dünya üzerindeki 209 ülke ve bölgede tespit edilen ve resmi rakamlara göre 82 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor…

ABD, son 24 saat içerisinde yaşanan toplam corona virüsü ölüm saysını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ABD, dün en ölümcül günü yaşadı. Resmi açıklamada, son 24 saat içerisinde toplam 1736 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken, salgının başladığı günden beri ölenlerin sayısı 12.722’ye çıktı.

ABD’de 398 binden fazla doğrulanmış vaka sayısı olurken, bazı eyaletlerin ölüm sayısını açıklamamasından dolayı ölüm ve vaka sayısının daha da artması bekleniyor. ABD’de bundan önceki en ölümcül gün 4 Nisan’da yaşanmış ve 1344 kişi corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirmişti.

NEW YORK’TA EN ACI REKOR KIRILDI

New York Valisi Andrew Cuomo, son 24 saatteki ölüm sayısını paylaştı. Cuomo’nun paylaştığı verilere göre New York da ABD gibi en ölümcül günü yaşadı. New York’ta sadece son 24 saatte 731 kişinin öldüğü açıklanırken, şehirde toplam ölüm sayısının da 5498 olduğu belirtildi.

New York Valisi Cuomo, vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isterken, “Bu düzeni devam ettirmeliyiz. Yaşamlar buna bağlı” dedi.

YEŞİL KOD ALAN ÇIKIYOR

Öte yandan corona virüsü salgınının başlangıç noktası olarak bilinen ve uzun süre salgının merkez üssü olarak adlandırılan Çin’in Wuhan kentindeki corona virüsü önlemleri gevşetilmeye başladı.

Dünyanın geri kalan ülkeleri sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirirken, Aralık ayında corona virüsünün çıktığı Wuhan’daki 11 haftalık sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Sağlıklı Çinliler ve turistler, bir sağlık uygulaması üzerinden kendilerine verilen yeşil kodunu göstererek sokağa çıkmaya ve şehri terk etmeye başladı. Tren, otobüs ve metro gibi ulaşım araçları tekrar kullanılmaya başlandı.

11 milyonluk nüfusa sahip olan şehir, 11 hafta önce kapatılmıştı.

TÜRKİYE’DE CAN KAYBI 725’E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde tespit edilen corona virüsü vakalarını ve can kayıplarını açıkladı.



Yapılan açıklamaya göre son 24 saat içerisinde 3892 yeni vaka tespit edilirken, 76 kişi de corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi. Güncel verilere göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 34 bin 109’a çıkarken, can kaybı da 725’e yükseldi. Yapılan açıklamada tedavi edilen hasta sayısının ise 1582 olduğu belirtildi.

Bakan Koca dün, “Corona virüsü istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgında mücadele yeni bir aşamaya geçtik. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız, aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir” ifadesini kullanmıştı.

FRANSA’DA BAKIM EVLERİNDEKİ ÖLÜMLER ARTIYOR

Fransa'da son 24 saat içinde bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 10 bin 328 oldu. Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'nin ardından 10 bin sınırını aşan dördüncü ülke oldu.

Ülkede son 24 saat içinde 11 bin 59 yeni vaka tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı da 100 bin sınırını aşarak 109 bin 69'a yükseldi.

Yapılan son açıklamada hastanelerde 607 kişinin öldüğü ve bakım evlerinde de 820 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

ALMANYA’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Almanya’dan da corona virüsü salgını ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Salgınla mücadelede ülke siyasetine yön veren Robert Koch Enstitüsü, güncel istatistikleri açıkladı.

Yapılan açıklamada, Almanya’da son 24 saat içerisinde vaka sayısının 4003 artarak 103 bin 228’e çıktığı belirtildi. Bu veriler ışığında ülke genelinde günlülk corona virüsü vaka sayısı üst üste iki gündür artmış oldu.

Ülke genelinde ölüm sayısı da 254 artarak 1861’e çıktı.

GÜNEY KORE’DE UMUT VERİCİ GELİŞME

Güney Kore’den de son 24 saatlik corona virüsü bilançosu geldi… Güney Kore Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol Etme ve Engelleme Merkezi, ülke genelinde 53 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ülke genelindeki toplam vaka sayısının 10.384’e çıktığı belirtildi.

Güney Kore’de iki gündür üst üste vaka sayısı 50’nin altına düşüyor.

Yapılan açıklamada ülke genelinde 450 binden fazla kişiye corona virüsü testi yapıldığı açıklanırken, toplam ölüm sayısının 200 olduğu belirtildi.

TAYLAND’DA 3 ÖLÜM

Tayland hükümeti corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Yapılan açıklamada ülke genelinde 111 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, 3 kişinin de corona virüsü sebebiyle öldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada yaşamını yitiren 3 kişinin başka ülkelerden Tayland’a giriş yaptığı belirtildi.

Yapılan açıklamada 48 yaşındaki bir Rus vatandaşının, 69 yaşındaki bir ABD’linin ve 69 yaşındaki bir Hindistan vatandaşının öldüğü açıklandı. Ülke genelinde vaka sayısı 2369’a çıkarken, 888 hastanın da iyileştiği belirtildi.