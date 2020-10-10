Corona virüsünde son durum: Rekorlar üst üste geliyor

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre toplam vaka sayısı 37.1 milyon, ölü sayısı ise 1 milyon 73 bin olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayılarında ABD, Hindistan ve Brezilya ilk üç sıradaki yerini korurken, onların hemen arkasında dördüncü basamakta yer alan Rusya rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

RUSYA’DA REKOR TAZELENDİ



İkinci dalga paniğini en net yaşayan ülkelerden biri olan Rusya’da dün salgın başından bu yana ilk kez günlük 12 bin vaka sınırı geçilerek rekor kırılmıştı. Rekor henüz tazeliğini korurken Rusya’dan yeni bir rekor haberi daha geldi. Yetkililer son 24 saatte 12 bin 846 yeni tanı koyulduğunu açıkladı. Bir önceki rekor 12 bin 126 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylelikle corona virüsüne yakalanan toplam kişi sayısı 1 milyon 285 bin 84'e yükseldi. 197 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 22 bin 454 oldu.

HİNDİSTAN 7 MİLYON SINIRINDA

Salgında en çok vakaya sahip ikinci ülke olan Hindistan’da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 73 bin yeni vaka ve 926 can kaybının meydana geldiğini duyurdu. Böylelikle ölü sayısı 6 milyon 979 bin 423’e, ölü sayısı ise 107 bin 416’ya yükseldi.

Ülkede yeni vakalar eylül ayı ortasında 97 bin seviyesini görerek zirve yapmıştı.

ALMANYA’DA 4 BİN 721 VAKA

Corona virüsü salgınıyla mücadelede örnek gösterilen ülkelerden Almanya’da da son dönemde vakalar artış eğilimi gösteriyor. Ülkede virüsle mücadelenin en önemli sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü dünden bu yana 4 bin 721 yeni tanı koyulduğunu, 15 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

UKRAYNA İLK KEZ 100 ÖLÜMÜ GEÇTİ

Ukrayna’da corona virüsü salgınında bir ilk yaşandı. Ülkede ilk kez günlük can kaybı sayısı 100’ü geçti. Ulusal Güvenlik Konseyi, son 24 saatte 108 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 256 bin 266, ölü sayısı ise 4 bin 887 olarak güncellendi.

GÜNEY AMERİKA’DA HIZLI ARTIŞ

En fazla vakaya sahip üçüncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 57 bin 190 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 692'ye ulaştığı bildirildi.

Vaka sayısında beşinci sırada bulunan Kolombiya'da toplam vaka sayısı 894 bin 300'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 495 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 843 bin 355 olarak açıklanırken hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 158 olduğu duyuruldu.

Güney Amerika’da corona virüsü vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de toplam vaka sayısı 871 bin 468’e ulaşırken can kaybı ise 23 bin 225 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Ağustos ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği Türkiye’de dün akşam saatlerinde güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı…

Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye’de 1629 yeni hasta tespit edilirken, toplam hasta sayısının 332 bin 382’ye çıktığı açıklandı. Türkiye’de son 24 saat içerisinde 55 kişinin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedilirken can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi.