Dehşete düşüren bilimsel araştırma: Türkiye maalesef zirvede

ABD ve Hindistan’da merkezli bulunan düşünce kuruluşu The Centre for Disease Dynamics, Economics and Policy (Cddep) kapsamlı bir araştırma yayınladı. İnsanların hem hastalıkları öldürmek için sağlık sistemi içerisinde hem de et ve balık çiftliklerinde kullanılan antibiyotiklerin uzun vadede çok büyük zararları olacağını açıklayan kuruluş dünya üzerinde antibiyotik kullanımını en kapsamlı mercek altına alan araştırmayla gündem oldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2050’ye kadar en büyük 10 sağlık tehdidinden biri olarak gördüğü antibiyotiğe dayanıklı enfeksiyonların yılda 10 milyondan fazla insanı öldürmesi bekleniyor.



Cddep, “İlaca Dayanıklılık Endeksi” hazırladı ve dünya genelinde antibiyotiklerin kullanım ve dirençlerini gözler önüne serdi. Farklı ülkelerdeki ilaçların kullanım oranlarını ve buna karşılık ne kadar direnç sağlandığını mercek altına alan araştırmada Türkiye’de yer alıyor.

“TÜRKİYE’DE HASTALARA ÇOK VERİLİYOR”

Financial Times’ın paylaştığı haberde, Türkiye’de antibiyotik kullanımının yaygın olduğu belirtilirken bu sebeple ilaçlara direncin yüksek olduğu belirtildi. Haberde, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek direnç oranına sahip ülkelerden biri bunun sebebi antibiyotiklerin hastalara çok yaygın bir şekilde verilmesi. Sırbistan’da da hastanelerde uygun olmayan durumlarda antibiyotik vererek yüksek dozda ilaç kullanmak” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan en çok antibiyotik kullanan ülke olarak Vietnam gösterildi. Vietnam’da hem tarımda hem de sağlık sektöründe antibiyotiklerin çok yaygın olduğu kayıtlara geçti. Vietnam, antibiyotik kullanım oranında dünya birincisi konumunda.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü aşısında adaletsizlik: Türkiye'nin sadece yüzde 30'unu kapsıyor

İlginizi Çekebilir Hindistan'da gizemli hastalık: 300 kişi hastanelik oldu