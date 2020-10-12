DSÖ’den coronaya karşı ‘sürü bağışıklığı’ sistemini uygulayan ülkelere sert tepki: Ahlak dışı

SÜRÜ BAĞIŞIKLIK NEDİR?

Sürü bağışıklığı, geçmişte yaşanılan enfeksiyonlar ile uygulamış aşılar yoluyla insanların bir çoğunun hastalığa karşı hale gelmesiyle meydana gelen ve böylece bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için de bir koruma sağlayan toplumsal bir yöntemdir. Kişiler hastalığa karşı bağışık kazanmasıyla birlikte bulaşma hızı ve sıklığı da düşüşe geçer. Bir popülasyonda bağışıklık kazanmış bireylerin sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık kazanmamış bireylerin hastalıkla temas etme olasılığı da o kadar düşer ve bireylerin hastalıktan korunmasına yardımcı olur. Belirli bir eşik değere ulaşıldığında, sürü bağışıklığı popülasyondaki hastalığı ortadan kaldırır. Aşı yoluyla da sağlanan sürü bağışıklığına en güzel örneklerden birisi çiçek hastalığıdır. Bugüne kadar sürü bağışıklığı ve aşılama kullanılarak iki hastalık ortadan kaldırıldı: sığır vebası ve çiçek hastalığı.