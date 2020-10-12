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DSÖ’den coronaya karşı ‘sürü bağışıklığı’ sistemini uygulayan ülkelere sert tepki: Ahlak dışı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19’a karşı sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını vurguladı.

22:53 -
Haberler Dünya
DSÖ’den coronaya karşı ‘sürü bağışıklığı’ sistemini uygulayan ülkelere sert tepki: Ahlak dışı

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde video konferans yoluyla toplantı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı sistemini uygulayan ülkeleri eleştirdi.

Ghebreyesus, Covid-19’u yeterli sayıda insanda bağışıklık oluşturana kadar nüfusa yayılmasına izin verme fikrinin “gereksiz enfeksiyonlara, acı çekmeye ve ölümlere” neden olacağını aktardı.

“TAMAMEN AHLAK DIŞI”

Genel Direktör, sürü bağışıklığının insanları virüse maruz bırakarak değil, aşılama yoluyla sağlanacağını söyleyerek, “Tam olarak anlamadığımız tehlikeli bir virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek tamamen ahlak dışıdır. Bu bir seçenek değil” dedi.

Dünya genelinde vaka ve can kayıplarının hızla artmaya devam ettiğini belirten Ghebreyesus, her yaştan insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve hayatta kalanların bazılarında ise uzun süreli semptomlar meydana geldiğini açıkladı.

“YETERİNCE BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ”

İnsanların enfekte olduktan sonra corona virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığının hala bilinmediğine dikkat çeken Ghebreyesus, “Covid-19 bağışıklığı hakkında yeterince bilgiye sahip değiliz. Tarihte hiçbir salgında strateji olarak sürü bağışıklığı kullanılmamıştır” dedi.

İNGİLTERE DENEMİŞTİ

İngiltere’de de salgının başlangıcında benzer bir politika yürütülmüş ancak kısa bir süre ardından bu politikadan vazgeçilerek ülkede çeşitli önlemler alınmıştı.

İsveç’te de hükümet, Birleşik Krallık’ta bir süre uygulanan ancak sonradan iptal edilen ‘sürü bağışıklığı’ yöntemini uyguluyor. İHA

SÜRÜ BAĞIŞIKLIK NEDİR?
Sürü bağışıklığı, geçmişte yaşanılan enfeksiyonlar ile uygulamış aşılar yoluyla insanların bir çoğunun hastalığa karşı hale gelmesiyle meydana gelen ve böylece bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için de bir koruma sağlayan toplumsal bir yöntemdir. Kişiler hastalığa karşı bağışık kazanmasıyla birlikte bulaşma hızı ve sıklığı da düşüşe geçer. Bir popülasyonda bağışıklık kazanmış bireylerin sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık kazanmamış bireylerin hastalıkla temas etme olasılığı da o kadar düşer ve bireylerin hastalıktan korunmasına yardımcı olur. Belirli bir eşik değere ulaşıldığında, sürü bağışıklığı popülasyondaki hastalığı ortadan kaldırır. Aşı yoluyla da sağlanan sürü bağışıklığına en güzel örneklerden birisi çiçek hastalığıdır. Bugüne kadar sürü bağışıklığı ve aşılama kullanılarak iki hastalık ortadan kaldırıldı: sığır vebası ve çiçek hastalığı.
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Corona Dünya Erciyes Üniversitesi Haber Hükümet İngiltere İsveç İsviçre Rusya Sağlık video konferans
Son güncelleme: 23:32 12.10.2020
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