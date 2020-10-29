DSÖ’nün iddiası ortaya koydu: Corona mevsimsel gripten daha az öldürücü

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, Worldometers’ın verilerine göre toplam vaka sayısı 44.7 milyon, toplam can kaybı ise 1.1 milyona ulaştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yapılan bir açıklama salgınla ilgili hesapları karıştırdı. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, hastalığa yakalanan kişi sayısıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

KAYITLI VAKALARIN 20 KATI



Ryan, “Yaptığımız çalışmalar ve tahminlerimize göre dünya nüfusunun yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir” dedi. Dünya nüfusunun 7.8 milyar olduğu düşünülürse, bu hesaba göre gerçek vaka sayısı 780 milyon civarında olabilir. Bu da şimdiye dek kayıtlara geçen vakaların neredeyse 20 katı demek.

ENFEKSİYON ÖLÜM ORANI: YÜZDE 0.14

Rakam korkutucu derecede yüksek görünse de bu durum başka bir sonuca daha işaret ediyor. Guardian’ın haberine göre 780 milyon kişiye bulan virüs nedeniyle 1.1 milyon kişi hayatını kaybettiyse, enfeksiyon ölüm oranı (IFR) yaklaşık yüzde 0.14 olarak hesaplanıyor.

Bu rakam, dünyanın pek çok noktasındaki uzmanın söylediği gibi corona virüsünün mevsimsel gripten daha az öldürücü olduğunu ortaya koyuyor. Salgının Avrupa’da ilk olarak zirve yaptığı Mart ayında IFR oranı yüzde 3.4 olarak hesaplanmıştı. Bu oran pek çok ülkede karantinalara ve kapanmalara yol açmıştı.

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