Dünya genelinde 10 milyonun üzerinde aktif corona vakası var

Corona virüsü çok sayıda ülkede tekrar yükselişe geçti. Birçok ülke salgına karşı yeni tedbirler alıyor.

Worldometers internet sitesinin verilerine göre saat 19:55 itibariyle corona virüsü vaka sayısı 43 milyon 522 bin 339 oldu. İyileşenlerin sayısı 32 milyon bin 849, can kaybı da 1 milyon 161 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE AKTİF VAKA VAR

Verilere göre dünya genelinde 10 milyon 359 bin 113 aktif corona virüsü vakası var. Toplam aktif vaka sayısının 10 milyon 280 bin 898’inin hafif durumda olduğu, 78 bin 215’i ise ciddi veya kritik olarak tanımlandı.

Toplam 8 milyon 898 bin 727 ile en çok vakaya sahip ABD’yi, Hindistan 7 milyon 926 bin 245, Brezilya 5 milyon 395 bin 920, Rusya 1 milyon 531 bin 224 vaka ile takip ediyor.

ABD’de 230 bin 557, Brezilya’da 157 bin 226, Hindistan’da 119 bin 245 ve Meksika’da 88 bin 924 can kaybı yaşandı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 132 bin 913 testle birlikte toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801'e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 198 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 363 bin 999'a çıktı. 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 874'e yükseldi.

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