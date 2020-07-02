Dünyayı şoke eden olayda flaş karar! Prens ifadeye çağrıldı

Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, Epstein adına reşit olmayan kızları tedarik etme ve cinsel amaçlı insan ticareti ile ilgili suçlamalar kapsamında FBI tarafından gözaltına alındı. NBC News’ta yer alan haberde Maxwell’in ABD’nin New Hampshire eyaletinde gözaltına alındığı belirtildi.

PRENS ANDREW İFADEYE ÇAĞRILDI

The Sun’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten yetkililer, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek “Prens Andrew’in ifade vermeye gelmesini memnuniyetle karşılarız” dedi.

Prens Andrew hakkında yorum yapmayacaklarını belirten yetkililer, “Olayı ondan duymak ve ifadelerinden faydalanmak isteriz” şeklinde konuştu.

FBI daha önce Epstein’in skandallarıyla ilgili İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew’in sessiz kaldığını ifade etmiş, ancak Andrew “seks kaçakçılığı” soruşturmasıyla ilgili polise yardımcı olduğunu belirtmişti. Öte yandan Prens Andrew, olayların patlak vermesinin ardından Epstein ile ilişkisi olduğu iddialarını şiddetle reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’in de korkunç olaylara karıştığı ve Maxwell’in Andrew’in akrabası olan Christina Oxenberg’e, Epstein için nasıl ağ oluşturulduğunu anlatmasının ardından skandallar patlak vermişti.

Hollywood yıldızı Catherine Oxenberg’in de kız kardeşi olan 56 yaşındaki Oxenberg, Epstein’e “genç kızlar tedarik etmekle” suçlanan Maxwell’in ona ‘Jeffrey’nin beğendiği kız tipini biliyorum ve ona uygun kızlar ayarlayıp eve getiriyorum’ dediğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kız çocuklarını istismar eden ve fuhuş ağı oluşturduğu belirtilen ünlü milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar etmişti.

66 yaşında olan Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğunu istismar etmek ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Epstein ile bağlantılı olduğu belirlenen Miami Başsavcısı Alex Acosta ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden istifa etmişti. (SOZCU.COM.TR – DHA)