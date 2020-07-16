Ermenistan’ın tehdidinin ardından Azerbaycan da nükleer tesisi vurmakla yanıt verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Mingeçevir barajını vurma tehdidine yanıt olarak Azerbaycan ordusunun elindeki füzelerin Metzamor Nükleer Santrali'ne ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından Mingeçevir barajını vurma tehdidini değerlendirdi.

“NÜKLEER SANTRALİ VURABİLİRİZ”

Dargahlı, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan ordusunun elindeki en modern füze sistemlerinin yüksek bir hassasiyetle Metzamor Nükleer Santrali'ni vurma yeteneğine sahip olduğunu unutmamalı. Bu, Ermenistan için büyük felakete yol açar” ifadesini kullandı.

Dargahlı, “Mingeçevir barajının bulunduğu coğrafya, yapılan müstahkem çalışmalar ve elimizdeki hava savunma sistemleri düşmanın stratejik tesisimizi vurmasına izin vermez” diye ekledi.

TÜRKİYE SINIRINA 16 KM

Ermenistan’ın Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıktaki nükleer santralinde yaşanacak bir patlama ve çekirdek erimesi sonrası oluşacak radyasyon yüklü bulutlar Türkiye dahil bölgedeki birçok ülkede felakete neden olabilir.

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