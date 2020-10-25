Fauci: Trump aylardır toplantılara katılmıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump´ın corona virüsü (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.

Fauci aynı zamanda Trump’tan daha çok Beyaz Saray Corona Virüsü Görev Gücü’nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.