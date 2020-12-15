Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fauci: Trump ve Biden derhal aşı yaptırmalı

ABD'de Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a aşı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:46, 15/12/2020
Haberler Dünya
Fauci: Trump ve Biden derhal aşı yaptırmalı

ABD’nin pandemiyle mücadelesinin önde gelen isimlerinden Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve başkan yardımcılığını yapacak Kamala Harris ile birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’a BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen corona virüsü aşısını olmalarını tavsiye etti. Fauci şöyle konuştu:

* Bu kişi çok yakında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olacak bir kişi. Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, çok yakında Amerika Birleşik Devletleri’nin başkan yardımcısı olacak.

* Güvenlik nedenlerinden dolayı, mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmamız gerektiğine gerçekten çok inanıyorum. Ocak ayında başkanlığa geçerken tamamen korunmasını istiyorsunuz. Bu benim en güçlü tavsiyem olur.

TRUMP: AŞI OLMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı programım yok, ancak uygun zamanda yapmayı dört gözle bekliyorum” demişti.

Fauci, coronaya yakalanarak iyileşen Trump’a yine de aşı olması konusunda tavsiyede bulundu. (DHA)

İlginizi ÇekebilirABD'de rekor artış! Tıp fakültelerine başvuruda 'Fauci Etkisi'ABD'de rekor artış! Tıp fakültelerine başvuruda 'Fauci Etkisi'

İlginizi ÇekebilirAnthony Fauci: Corona aşısının klinik verileri iyi incelenmediAnthony Fauci: Corona aşısının klinik verileri iyi incelenmedi