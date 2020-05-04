Avrupa’daki ilk vaka olabilir! 2019’daki örnek pozitif çıktı

Avrupa ve dünya kamuoyunu sarsan açıklama Paris’in kuzey kısmındaki Avicenne and Jean Verdier hastanesinden geldi.

Hastane etkilisi Yves Cohen, BFM TV’ye yaptığı açıklamada zatürre teşhisi konulan kan örneklerine Covid-19 testi yapıldığını açıkladı.

Özellikle aralık ve ocak aylarında grip testi negatif çıkan kan örneklerinin test edildiğini belirten yetkili “27 Aralık’ta alınan bir örneğin Covid-19 testi pozitif çıktı” dedi.

Cohen, 27 Aralık’ta Covid-19 hastası olan kişinin Fransa’daki ilk hasta olup olmadığı konusunda karar vermek için henüz olduğunu açıklarken hastanın 15 gün boyunca tedavi edildiğini ve iki çocuğunu da enfekte ettiğini belirtti.

EŞİ SUŞİ STANDINDA ÇALIŞIYORDU

Hastanın eşinde virüsün tespit edilmediğini anlatan Cohen, hastanın hastalığı nereden aldığı konusunda yaşadığı şaşkınlığı da dile getirdi.

Süpermarkette çalıştığı açıklanan hastanın eşinin, Çin kökenlilerin sıklıkla ziyaret ettiği bir suşi standında çalıştığı açıklandı.

Ülkedeki ilk hastaya ulaşmaya çalışan Fransızlar, yıl başında zatürre teşhisi konan hastaların kan testlerine Covid-19 testi yapılması çağrısında bulunuyor. Fransa’da ilk resmi corona virüsü vakası 24 Ocak’ta açıklanmıştı.