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Fransa’da polis alarma geçti! Bankada rehine krizi…

Fransa'nın Le Havre kentinde bir bankada kapanış saatine yakın silahlı bir şahsın 4 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Polis ve özel harekat ekiplerinin şüpheliyi ikna çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

21:11 -
Haberler Dünya
Fransa’da polis alarma geçti! Bankada rehine krizi…

Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Le Havre kent merkezinde yer alan bir bankada kapanış saatine yakın 34 yaşında olduğu belirtilen silahlı bir şüpheli 4 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Olay yerine gelen özel harekat ekiplerinin şüpheliyi ikna etmek üzere ara bulucu getirdiği aktarıldı. Gelen ara bulucunun konuşması ile 2 rehineyi bırakan şüphelinin kimseyi yaralamadığı kaydedildi.

İKNA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şüphelinin kimliği henüz bildirilmezken 34 yaşında psikolojik sorunları olan biri olduğu ve yetkililerce hafif suçlardan tanındığı ifade edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ve özel harekat ekiplerinin şüpheliyi ikna çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. (İHA)

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