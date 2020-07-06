Fransa’da yeni hükümet kuruldu!

Fransa’daki yerel seçimlerin ardından bakanlar kurulunda da değişiklikler yaşandı.

Eski başbakan Philippe’in Le Havre’de yerel seçimleri kazanmasının ardından görevinden istifa etmesiyle boşalan başbakanlık koltuğuna Jean Castex getirildi.

Castex bugün yapılan açıklamada kabinesini şu şekilde ilan etti:

Gerard Darmanin, İçişleri Bakanı

Barbara Pompili, Çevre Bakanı

Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı

Florence Parly, Savunma Bakanı

Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı

Jacqueline Gourault, Topraklarla Uyum Bakanı

Olivier Veran, Sağlık Bakanı

Roselyne Bachelot, Kültür Bakanı

Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı

Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı

Jean-Michel Blanquer, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

Julien Denormandie, Tarım ve Gıda Bakanı

Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı

Sebastien Lecornu, Denizaşırı Ülkeler Bakanı

Amelie de Montchalin, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı

Annick Girardin, Deniz Bakanı

Marc Fresneau, Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan

Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan

Franck Riester, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı

Emmanuelle Wargon, Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Jean-Baptiste Djebbari, Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Olivier Dussopt, Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Agnes Pannier-Runacher, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Alain Griset, Şirket İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Roxana Maracineanu, Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı

Genevieve Darrieussecq, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Marlene Schiappa, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Brigitte Klinkert, Girişim İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Nadia Hai, Şehir İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Gabriel Attal, Hükümet Sözcüsü

Brigitte Bourguignon, Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı