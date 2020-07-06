Fransa’da yeni hükümet kuruldu!

Fransa’daki yerel seçimlerin ardından bakanlar kurulunda da değişiklikler yaşandı.
Eski başbakan Philippe’in Le Havre’de yerel seçimleri kazanmasının ardından görevinden istifa etmesiyle boşalan başbakanlık koltuğuna Jean Castex getirildi.
Castex bugün yapılan açıklamada kabinesini şu şekilde ilan etti:
Gerard Darmanin, İçişleri Bakanı
Barbara Pompili, Çevre Bakanı
Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı
Florence Parly, Savunma Bakanı
Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı
Jacqueline Gourault, Topraklarla Uyum Bakanı
Olivier Veran, Sağlık Bakanı
Roselyne Bachelot, Kültür Bakanı
Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı
Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı
Jean-Michel Blanquer, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı
Julien Denormandie, Tarım ve Gıda Bakanı
Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı
Sebastien Lecornu, Denizaşırı Ülkeler Bakanı
Amelie de Montchalin, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı
Annick Girardin, Deniz Bakanı
Marc Fresneau, Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan
Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan
Franck Riester, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı
Emmanuelle Wargon, Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Jean-Baptiste Djebbari, Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Olivier Dussopt, Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Agnes Pannier-Runacher, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Alain Griset, Şirket İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Roxana Maracineanu, Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı
Genevieve Darrieussecq, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Marlene Schiappa, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Brigitte Klinkert, Girişim İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Nadia Hai, Şehir İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
Gabriel Attal, Hükümet Sözcüsü
Brigitte Bourguignon, Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı