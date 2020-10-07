George Floyd’u öldüren polis memuru Derek Chauvin serbest bırakıldı

Geçtiğimiz 25 Mayıs’ta ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un boğazına diziyle bastırarak öldüren Chauvin, cinayetle yargılanıyordu. Olayın görüntülerinin sosyal medya yayılmasının ardından ABD başta olmak üzere birçok ülkede ırkçılık karşıtı protestolar başlamıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Floyd’un ölmesine neden olan polis memuru 44 yaşındaki Derek Chauvin’in kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

Chauvin’in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Mahkemeye gönderilen belgeye göre, Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Chauvin'in diziyle boğazına yaklaşık 9 dakika boyunca baskı yaptığı George Floyd'un polis kamerasından çekilmiş son görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Polis memurları Thomas Lane ve Alex Kueng'in kullandığı “vücut kameraları”ndan 46 yaşındaki Floyd'un aracından çıkmadan önce söyledikleri ve yakarışı görülüyor.

Videoda polis memurlarına yalvaran Floyd, “Gözünüzün içine bakıyorum memur bey. Lütfen beni vurmayın. Ben yakın zamanda annemi kaybettim dostum” diyor.

Aracından çıkarılan Floyd daha sonra kelepçelendiği sırada, “Akıl sağlığım yerinde değil, polisten korkuyorum. Anksiyete sorunum ve klastrofobim var” ifadesini kullanıyor.