Harry ve Meghan’dan protokolü çiğneyen hareket: Burnunu sokması kabul edilemez

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının manşetlerinden düşmüyor. Santa Barbara’da 14.6 milyon dolara aldıkları evle uzun süre konuşulan çift, son olarak ABD seçimleriyle gündemde.

3 Kasım’daki seçimlere geri sayım sürerken, birbirinden ünlü isimler seçmenlere oy vermeleri çağrısı yapıyor. Harry ve Meghan da bu furyaya katılırken Time dergisi için kamera karşısına geçti.

‘EN ÖNEMLİ SEÇİM’



Videoda ilk olarak sözü alan Markle, “Seçimlere 6 hafta kaldı. Her dört yılda bir aynı şeyi söylüyoruz, bu hayatımızdaki en önemli seçim. Ancak bu kez gerçekten öyle. Oy verdiğimizde değerlerimizin bir anlamı oluyor, sesimiz duyuluyor. Sesiniz önemli olduğunuzu hatırlatıyor çünkü duyulmayı hakediyorsunuz” dedi.

‘HİÇ OY KULLANMADIM’



Prens Harry ise konuşmasında ABD vatandaşı olmadığı için oy kullanamayacağını söyledi. 18 yaşından bu yana İngiltere’de beş seçim olduğunu ancak Kraliyet üyesi olduğu için hiç oy kullanmadığını belirten Harry, Bu Kasım ayına yaklaşırken, nefret söylemlerine, yanlış bilgiye ve internetteki olumsuzluğa karşı durmak hayati önem taşıyor” diye konuştu.

‘BIDEN’A OY VERİN DİYOR’



Çiftin bu videosu İngiliz medyasında tepkilere yol açtı. Harry ve Meghan’ın seçimlerle ilgili mesajları, Kraliyet ailesinin apolitik duruşuyla ilgili protokolü çiğnemiş oldu. Daily Mail’den Piers Morgan, “Prens Harry burnunu ABD seçimlerine sokarak, seçmenlere açık şekilde Trump’a karşı Biden’a oy vermelerini söylüyor. Bir Kraliyet ailesi üyesi için asla kabul edilemez bir davranış” ifadelerini kullandı.