Hindistan’da corona virüsü aşısı tartışması: Türkiye’ye örnek olabilir mi?

Dünya çapında 67 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsüyle mücadele kapsamında birçok ülkeden ve şirketten aşı ve ilaç haberleri gelmeye devam ediyor…

Corona virüsü aşısında hızlıca geliştirilen son fazda olan AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı ile ilgili Hindistan’dan kritik bir açıklama geldi. Son dönemde Türkiye’de de “aşılar son tüketiciye ulaşacak mı”, “dağıtımı nasıl olacak” gibi tartışmaların olduğu aşılar ile ilgili açıklamayı dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü CEO’su yaptı.

AŞI HAZIR, ONAY BEKLENİYOR

İngiliz Financial Times’a açıklamalarda bulunan Hindistan Serum Enstitüsü CEO’su Adar Poonawalla, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının hazır olduğunu en erken Mart ayında satışa çıkabileceğini söyledi. Tüketicinin aşıyı bireysel olarak sayın alabileceğini söyleyen Poonawalla, “Bu aşıyı üretmek için lisans aldık ve şu an 40 milyon dozdan fazlasını ürettik. Aşıya kullanma izni çıkar çıkmaz öncelikle Hindistan hükümetine vereceğiz ve yaklaşık 20-30 milyon dozu da özel kurum ve kuruluşlara satacağız” dedi.

Aşının Mart ya da Nisan ayında erişilebilir olacağını söyleyen Poonawalla, “Aşının bir dozunu özel şirketlere 8 dolara satacağız. Hindistan hükümetine vereceğimiz dozların fiyatı ise yardım olması açısından 3 dolar olacak” dedi.

Pfizer ile birlikte BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı hakkında şirket yetkilileri, “Öngörülebilir gelecekte aşıyı özel sektöre satma planımız yok” açıklamasını yapmıştı.

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